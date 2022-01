L’Expo Bellamy, l’autre marque du groupe

1 500 voitures vendues en 2018

En France, selon Stéphane Magnin, directeur de l’activité automobile de Suzuki France, seules une dizaine de concessions distribuent la marque dans des showrooms exclusifs (sur les 206 dénombrées en France), c’est-à-dire consacrés à 100% à la marque nippone. Des points de vente que l’on retrouve principalement dans les grandes villes hexagonales.Le groupe Bellamy a pour caractéristique de représenter Suzuki uniquement via des points de vente exclusifs, à la fois à Lons-le-Saunier (39), le site historique de la société, mais aussi à Bourg-en-Bresse et à Cessy (01). Des villes de taille moyenne, qui se prêtent bien aux modèles de la marque, dans lesquelles l’opérateur affiche un taux de fidélisation et des parts de marché importantes : plus de 2% dans l’Ain et au-delà des 3% dans sa zone de chalandise dans le Jura. « La clientèle Suzuki est facile à travailler, elle vient acheter une voiture, pas un prix. Cela rejaillit sur nos résultats », analyse François-Xavier Bellamy, président du groupe.La société a notamment investi 1,4 million d’euros l’an passé pour bâtir sa nouvelle concession de Bourg-en-Bresse, implantée au nord de la ville. « Il faut commercialiser au moins 150 voitures neuves par an, avoir un historique important en local et une grosse activité occasion pour distribuer Suzuki via un point de vente exclusif », détaille Stéphane Magnin. Le groupe Bellamy remplit toutes ces conditions.Avant de prendre le panneau Suzuki en 2001, suivi par Hyundai (Lons-le-Saunier et Pontarlier), Subaru (Pontarlier) et Isuzu (Montmorot), la société a d’abord fait ses armes dans le business occasion. L’opérateur revendique aujourd’hui urépartis sur l’ensemble de ses sites. Une activité à part entière symbolisée par la marque l’Expo Bellamy, que l’on retrouve à Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Montmorot (39). « Il faut acheter du VO car nous faisons peu de reprises en occasion avec Suzuki. C’est un vrai métier », confie François-Xavier Bellamy.En 2018, le groupe a commercialisé, ce qui le positionne à la huitième place dans le top 10 des concessionnaires en France (voir classement ci-dessous),. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 28 millions d’euros.Comme beaucoup d’autres opérateurs, le dirigeant reste à l’affût d’opportunités de développement « pour faire vivre le groupe. Avec Suzuki, naturellement, mais aucun distributeur ne souhaite lâcher le panneau car la marque fonctionne bien. Pourquoi pas alors avec une autre marque, à partir du moment où c’est rentable », conclut François-Xavier Bellamy.