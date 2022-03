Le chiffre d’affaires du groupe Parot, qui s’est établi à 95,9 M€ au troisième trimestre 2021, est resté stable par rapport à la même période en 2020 (95,7 M€ à périmètre comparable) mais se situe en retrait de 7,3 % par rapport au T3 2019. Il s’est également révélé inférieur aux chiffres d’affaires enregistrés au cours des deux premiers trimestres de 2021 (102 M€ au T1 et 98,5 M€ au T2). « Comme nous l’avions anticipé, notre troisième trimestre marque légèrement le pas dans la croissance, conséquence directe des difficultés d’approvisionnement auprès des constructeurs automobiles, qui peinent à livrer des véhicules neufs, commente Alexandre Parot, P-DG du groupe familial. Pour autant, nous affichons une belle progression sur neuf mois et restons pleinement confiants quant à l’atteinte de nos objectifs de vente de fin d’année. En effet, dans ce contexte de pénurie, notre CA et notre rentabilité restent portés par la progression toujours constante de notre activité VO VP, preuve du professionnalisme et de l’efficacité de nos équipes sur ce segment, la hausse de notre CA Services, hautement contributif et objet de notre attention permanente, ainsi que par le dynamisme de notre division véhicules commerciaux. »

L’activité véhicules particuliers, qui représente 60 % du CA du groupe, a accusé une baisse de 11,9 % sur la période de juillet à septembre, pointant à 57,3 M€. Le chiffre d’affaires de la branche véhicules commerciaux s'est établi à 37,9 M€, soit un bond de 24,3 % par rapport au T3 2020 et de 13,6 % par rapport à la même période en 2019.



Une hausse à deux chiffres à fin septembre 2021

Parot confiant dans l’atteinte de ses objectifs

Au cumul des neuf mois,affichant une croissance de 12,5 % par rapport à 2020 (+ 20,1 % à périmètre comparable). Il est toutefois en repli de 6,5 % en comparaison de 2019. Celui de l’activité voitures particulières se situe à 176,7 M€ (+ 3,2 %). « À fin septembre et à périmètre comparable sur 2020, le chiffre d’affaires relatif aux véhicules neufs augmente de 8 %, en ligne avec le marché, le CA véhicules d’occasion affiche une progression de 17 %, tandis que celui lié aux services croît de 22,4 % », détaille l’opérateur familial. Le chiffre d'affaires VP du groupe sera amputé en 2022 de l'activité des concessions Ford d'Île-de-France, dont la cession est en cours.Le chiffre d’affaires de la branche véhicules commerciaux s’établit à 117 M€ sur neuf mois. Il progresse de 29,3 % par rapport à 2020 et de 1 % par rapport à 2019.À LIRE. Parot veut se séparer de ses concessions Ford en Ile-de-France « Même si le troisième trimestre est marqué par le début des impacts de la pénurie de produits du secteur sur le segment VP, le groupe Parot reste totalement confiant dans l’atteinte de ses objectifs 2021, notamment de rentabilité. Il n’est toutefois pas à exclure que l’impact des pénuries aura un effet report sur le premier semestre 2022, suivi d’un rattrapage sur le second semestre 2022 », conclut le groupe de distribution.