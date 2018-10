Lorsque les marchés émergents toussent, Renault s'enrhume. Tandis que le groupe annonce avoir vu son chiffre d'affaires reculer de 6% au troisième trimestre (à 11,4 Mds€), et ses immatriculations à périmètre constant de 1,7%, trois pays sont principalement mis en avant pour expliquer ce tassement : l'Inde (-34,7% d'immatriculations), l'Iran "où notre activité est mise en veille" et la Turquie qui "voit ses volumes baisser de 52,5 % sur un marché qui décroit de 51,3%" précise Renault.A contrario,, en Eurasie (+5%) et en Asie-Pacifique (+72%), où Renault a fait le choix cette année d'intégrer les immatriculations de ses marques Jinbei et Huasong.Dans le détail des modèles, au niveau mondial, Renault demeure bien un constructeur français : flamboyant pour ce qui concerne les petits modèles, nettement moins à son avantage dès que l'on parle des segments supérieurs.Ainsi la Renault Clio :. Le SUV Captur n'est pas en reste, tout comme la Twingo, qui observe un généreux +12,3% d'immatriculations avec 66 724 exemplaires diffusés.La gamme Dacia dans son ensemble a elle aussi progressé : +10% de ventes sur les 9 mois écoulés, sachant toutefois que les modèles connus en France sous la marque roumaine mais vendus sur les marchés émergents avec un logo Renault n'ont pas forcément été à la fête. La "Renault Sandero" a ainsi vu sa diffusion se tasser de 12,3%.La tonalité est donc différente dès que l'on atteint le segment C. Toujours au niveau mondial et sur 9 mois cumulés,Les résultats des véhicules électriques, enfin, n'ont pas forcément de quoi donner le sourire à un constructeur qui a pourtant beaucoup investi sur le sujet. Renault a beau signaler que la Zoé "a enregistré des volumes en augmentation de 7% et Kangoo Z.E.double ses ventes" en Europe, le tableau est moins reluisant qu'il n'y paraît.. Un modèle dont 44% du volume de ventes s'effectue en France, et 59,3% entre la France et l'Allemagne.: le chiffre d'affaires devrait progresser, la marge opérationnelle du groupe devrait être supérieure à 6%, et le "free cash flow" opérationnel de l'automobile devrait demeurer positif.