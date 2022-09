Nommé le 1mai 2021 à la direction du B2B de Stellantis France (né de la fusion de PSA et FCA), Jean-Pierre Mesic est rattaché à Guillaume Couzy, directeur général du groupe pour la France.Diplômé de école de management de Grenoble, Jean-Pierre Mesic a commencé sa carrière au marketing de Renault Pologne en 1998 avant de rejoindre la direction internationale de Renault Trucks en 1999 pour la Tunisie et l’Afrique de l’Est. Il a rejoint par la suite la direction commerciale France de Renault et a occupé différents postes aux flottes, aux réseaux et au marketing. En 2011, il est nommé directeur des ventes flottes pour la France avant de devenir en 2014 vice-président des ventes flottes et véhicules d’occasion à la direction commerciale Monde.De 2016 à 2019, Jean-Pierre Mesic a occupé le poste de directeur général du territoire Adriatic pour les marques Renault, Dacia et Nissan. Depuis 2019, il remplissait la fonction de directeur général de Renault Ibéria (Espagne et Portugal). Sébastien Guigues (ex-Seat France) lui a succédé à ce poste en janvier 2021.À LIRE. Renault-PSA : les transferts entre les deux groupes s'accélèrent