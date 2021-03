, emblématique président du groupe éponyme, revient sur l’anniversaire que fête Gruau en 2019 : 130 ans d’histoire, soit plus que l’industrie automobile, excusez du peu ! L’occasion d’inaugurer L’Aventure Gruau, un musée bien vivant, à l’image d’un groupe projeté vers l’avenir, comme en témoigne son projet d’entreprise : « 2022 Tous acteurs de la mobilité des professionnels ».Dans les cinq années à venir, le chiffre d’affaires est appelé à croître vigoureusement, de l’ordre de 30%, avec une part croissante de l’internationalisation (40% du chiffre d’affaires d’ici 5 ans contre 20% aujourd'hui). Dans cette projection vers l’avenir, la qualité et l’innovation restent deux piliers inaliénables du groupe. Sans oublier le programme de digitalisation du groupe, d’ores et déjà piloté par l’un des trois enfants de Patrick Gruau,Tous les détails dans le Face à la presse de Patrick Gruau.