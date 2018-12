Pour répondre aux « besoins de flexibilité et de rationalisation des professionnels », le groupe Gruau a développé une nouvelle offre, baptisée G’Lease, qui permet de louer un véhicule utilitaire transformé. Le constructeur-carrossier lavallois s’est rapproché de la société Parcours pour concevoir une solution clef en mains de location de longue durée.« Aujourd’hui, nos clients professionnels sont propriétaires de véhicules fortement aménagés, dont les équipements coûtent souvent chers. Ainsi, en leur proposant une offre de location longue durée qui intègre l’aménagement, nous les aidons à disposer de véhicules adaptés à leurs besoins de mobilité. Ils bénéficient également d’une gestion externalisée et de loyers adaptés aux spécificités de leurs aménagements et de leurs conditions d’exploitation », commente Patrick Buchard, directeur général du pôle mobilité urbaine en charge de développer les offres de service du groupe Gruau.La durée de location s’étend de. Le professionnel peut opter pour un bouquet de services à la carte, incluant la maintenance, l’assistance, la gestion des pneumatiques et du carburant, l’assurance tous risques et la perte financière. Le véhicule est restitué à la fin du contrat et la revente du modèle est géré par les équipes de G’Lease.Lancée en milieu d’année, l’offre de LLD a déjà financé desGruau précise que cette solution concerne des transformations très spécifiques sur lesquelles il n’existe pas d’offre. Ainsi, G’Lease ne propose pas de véhicules frigorifiques, un terrain déjà occupé par quelques acteurs ( Petit Forestier , Fraikin).