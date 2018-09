Dans un entretien paru dans le dernier numéro de L’argus pro, Patrick Gruau y dévoile les contours de son projet d’entreprise 2022, qui place le développement à l’international au rang de priorité. Quelques mois après avoir annoncé son incursion sur le marché chinois , le constructeur-carrossier lavallois va profiter du salon IAA d’Hanovre (20 au 27 septembre) pour officialiser la création de Gruau Deutschland.Ce développement vient consolider sa position sur un marché stratégique, sur lequel il distribue ses produits depuis un an et demi (voire plus pour les produits isothermes). Cette entité s’inscrit également dans la logique de celles déjà mises en place en Espagne, en Pologne, en Algérie, aux Etats-Unis et en Italie. Le siège de Gruau Deutschland est installé à Cologne.« Cette nouvelle entité aura pour objectif d’importer les produits Gruau adaptés au marché allemand en s’appuyant sur des partenaires de confiance, constitués aujourd’hui d’une dizaine de carrossiers-distributeurs répartis sur tout le territoire », indique le groupe.Pour rappel, Gruau a pris il y a deux ans 50 % du capital de Sortimo France , spécialiste allemand de l'aménagement de véhicules utilitaires.Gruau exposera pour la première fois à l’IAA d’Hanovre avec son propre stand. D’une surface de 150m, celui-ci présentera quatre véhicules transformés par la société. Neuf autres modèles seront exposés sur les stands des partenaires du groupe (Volkswagen, Renault, Iveco...).