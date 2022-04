L’activité doit reprendre cette semaine à Zwickau

La guerre en Ukraine impacte les constructeurs automobiles allemands, et plus particulièrement Volkswagen, qui se fournissent auprès de fournisseurs ukrainiens en matière de faisceaux électriques. Alors que la production de son usine de Zwickau, qui se destine à produire six véhicules électriques du groupe, se retrouve perturbée, le constructeur est contraint de repousser d’un mois le lancement commercial de son SUV coupé électrique ID.5 . Initialement prévu début avril, celui-ci devait intervenir début mai.Après un article publié par le journal Automobilwoche, s’appuyant sur une lettre du constructeur à son réseau, un porte-parole du groupe Volkswagen a confirmé l’information vendredi 25 mars. En effet,À LIRE. Ukraine. Les constructeurs allemands manquent de faisceaux électriques Selon la lettre destinée aux concessionnaires dévoilée par Automobilwoche, Volkswagen écrit qu’« afin de garantir que tous les partenaires soient traités de la même manière », les modèles déjà fabriqués « ne sont pas encore livrés ».Après une interruption temporaire des chaînes de montage del’activité doit reprendre cette semaine.