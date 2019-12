L'argus. Quel regard portez-vous sur ce marché de novembre 2019 ?

Guillaume Couzy. Je suis surpris par l’accélération observée sur les derniers jours du mois, avec des ventes tactiques qui se sont révélées encore plus fortes que lors des mois précédents. Nous sommes certes en retrait par rapport à l’an passé mais nous restons leaders en BtoB, sur le canal des particuliers, où la 208 est numéro 1 dès son premier mois de livraison.

L'argus. Justement, comment jugez-vous le démarrage de la 208 ?

GC. Le démarrage est parfaitement en ligne avec nos attentes, voire même au-delà. Le modèle contribue clairement à la hausse des commandes et du trafic en concession depuis le mois d’octobre. La bonne nouvelle concerne le mix des ventes : près de 50% sont réalisées avec la finition GT Line, la plus haute (niveau 4). Concernant l’e-208, après trois mois de commercialisation, cette version représente 15% des prises de commandes de la voiture. C’est le mix de vente sur lequel nous tablons sur une année pleine.

L'argus. Vous avez immatriculé seulement un peu plus d’un tiers de vos ventes aux particuliers (37,4%). Comment l’expliquez-vous ?

GC. L’année a été difficile pour le marché des particuliers, qui a accusé une baisse significative. Cependant, nous avons conservé notre position de leader sur ce canal en 2019, un leadership que nous avons pris en 2018 et que nous devrions conserver. Je suis convaincu que nous allons repartir sur une dynamique positive sur ce marché dans les prochains mois, et la hausse des prises de commandes observées depuis deux mois le démontre.

L'argus. A quel mois de décembre faut-il s’attendre ?

GC. Certaines marques concurrentes ont annoncé qu’elles allaient anticiper la nouvelle grille du malus. Il faut donc craindre une part encore considérable de VD en décembre, ce qui est de nature à fragiliser notre part de marché. Après trois années de fort gain de pénétration, nous avions annoncé que 2019 serait un exercice de consolidation. Nous devrions le conclure autour de 390 000 unités, avec une part de marché qui devrait naturellement ou idéalement se situer autour de 17,5%. Notre performance reste solide, avant d’aborder un nouveau cycle de croissance.