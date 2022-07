Qui dit création d’un nouveau groupe automobile d’envergure mondiale, dit aussi restructuration totale. Stellantis, entité née de la fusion entre PSA et FCA, a dévoilé en début d’année 2021 son nouvel organigramme, mais quelques noms de dirigeants français n’y figuraient point. Par voix de communiqué de presse, nous savons désormais que Guillaume Couzy, directeur général de Peugeot jusqu’alors, est devenu au 1er mars 2021 Country Manager Stellantis pour la France. Il sera responsable des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep et Alfa Romeo dans l’Hexagone et est ainsi rattaché à Maxime Picat, président-directeur général de la région Europe élargie de Stellantis.



Guillaume Couzy, ex-directeur de Peugeot France

Diplômé de l’IEP Paris et titulaire d’un master de gestion internationale, Guillaume Couzy a rejoint la marque Peugeot en 1993 et y a occupé plusieurs fonctions dans le marketing et le commerce, en Europe et en Amérique latine. Il devient directeur général de la filiale du lion au Mexique en 2007, pour être promu trois ans plus tard directeur général de Peugeot Brésil. Il prend la tête de la direction marketing et de la communication de la marque en 2012, réussissant ainsi la transformation du positionnement de la marque Peugeot, tant en valeur qu’en gamme, en déployant ainsi sa stratégie et véhiculant son identité au niveau mondial. Il a conduit des lancements commerciaux avec succès notamment celui du nouveau

Peugeot 3008. Et c’est en 2017 que Guillaume Couzy a été nommé directeur général de Peugeot France.



