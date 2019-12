Le nouvel homme fort de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

Si le Figaro avait révélé l’information le vendredi 29 novembre 2019, Renault-Nissan-Mitsubishi a officialisé sa nomination par voie de communiqué : Hadi Zablit est nommé secrétaire général du premier groupe automobile mondial. Il prendra ses fonctions dès le 9 décembre et rendra compte directement au conseil opérationnel de l’Alliance et aux directeurs généraux des trois constructeurs. Mais, sa mission principale résidera dans la coordination et la facilitation des grands projets qui seront créés « afin d’accélérer l’efficacité opérationnelle de chacune des entreprises ». Nous en parlions dans un précédent article nommé Renault-Nissan-Mitsubishi veut accélérer son efficacité opérationnelle.

Qui est Hadi Zablit ?

Hadi Zablit est né en 1970 et a la double nationalité, libanaise et française. Diplômé de l’École polytechnique et détenteur d’un master en génie mécanique et d’un master en administration des affaires, il a débuté sa carrière dans le secteur de l’automobile en tant qu’ingénieur procédés de production dans la division Powertrain de Renault et est ensuite devenu responsable produits au sein de la direction Sales Marketing. Hadi Zablit a passé 17 ans au Boston Consulting Group (BCG) en tant que consultant puis associé senior. Il a été le chef de file du secteur automobile pour l’Europe et codirecteur de la pratique mondiale de l’innovation. En 2017, il a obtenu le poste de directeur général pour le lancement de Renault Digital. Un an après, il cumule deux casquettes : directeur business development Alliance depuis mars 2018 et chargé des responsabilités de directeur général des coentreprises de l’Alliance dédiées aux services de mobilité autonome en France et au Japon.