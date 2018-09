Le pneumaticien Hankook a choisi de s’associer avec le club de foot de l’AS Monaco, et à son « image haut de gamme », afin de renforcer sa visibilité sur un marché stratégique. « Ce partenariat doit permettre à la marque d’accroitre sa notoriété sur le territoire français et de soutenir son développement commercial dans l’hexagone, un marché clé dans sa volonté d’expansion en Europe et dans le monde », explique le manufacturier coréen. Le partenariat, conclu le 2 septembre 2018 à l’occasion du quatrième match de la saison, court sur une période de deux ans.« Notre ambition de devenir la marque de pneus la plus réputée au monde passera notamment par la conquête du marché français et européen. Ce partenariat est un formidable outil pour y répondre », ajoute M. Jong Woo KIM, directeur général d'Hankook France.La marque Hankook bénéficie d'une présence dans le Stade Louis-II lors des matches à domicile en Ligue 1, avec notamment son logo sur les panneaux rotatifs LED ainsi que sur des panneaux fixes en bord de terrain. Le logo Hankook apparaît également sur les murs d’interviews ainsi que sur le banc des joueurs et des entraineurs. Le manufacturier profitera des rencontres à domicile « pour mettre en place une fidélisation de ses clients grâce à des invitations haut de gamme ».