Depuis quelques mois, on savaitsous pression au sein du groupe BMW, à cause de résultats financiers qui s’érodaient et d’une approche prudente de l’électrification de la gamme, alors même que BMW i fut parmi les pionnières dans ce domaine. En outre, Mercedes-Benz avait dépassé BMW en 2016 et la montée en puissance de Tesla dans certains pays ne laisse personne insensible.Le conseil de surveillance de BMW a donc vraisemblablement demandé à Harald Krüger de ne pas briguer un deuxième mandat de président du groupe. Il quittera son poste à la fin du mois d’avril 2020, au plus tard, tandis que l’identité de son successeur devrait être révélée à l’issue de la prochaine réunion du conseil, le 18 juillet. Les noms d’, directeur de la production, de, directeur financier, et de, directeur de la R&D (qui a récemment défrayé la chronique en affirmant que les clients ne voulaient pas de véhicules électriques, faute d’aides et d’infrastructures suffisantes) circulent dans la presse.Agé de 53 ans, Harald Krüger fait valoir une brillante carrière, débutée il y a 27 ans au sein du groupe. Il succède àle 13 mai 2015 et met en œuvre le plan « Number One Next ». Sous son impulsion, le groupe aura enregistré de bons résultats commerciaux et financiers, même si l’efficacité financière s’est dégradée lors du précédent exercice, avec un résultat net en repli de 16,9 %, à 7,2 milliards d’euros (il s’agit bien d’efficacité financière, car en termes de bilan, c’était le deuxième de l’histoire du groupe). Le groupe s’attendait en outre à une année 2019 délicate, ce qui s’était traduit par une prévision de marge opérationnelle automobile prudente, comprise entre 6 et 8 %, lors de la présentation des résultats annuels. Harald Krüger a aussi piloté l’ouverture du groupe, afin de mieux partager les lourds investissements nécessaires pour préparer la mobilité du futur. Ses différents rapprochements avec Daimler (car sharing, autonomisation de la conduite, etc.) en sont une parfaite illustration.Dans un bref communiqué, Harald Krüger affirme vouloir superviser de nouveaux projets hors du groupe BMW, tandis que Norbert Reithofer le remercie chaleureusement pour son implication et son apport à BMW durant de nombreuses années.