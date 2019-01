Trois semaines après la nomination de Bram Schot à la direction du groupe Audi AG, le nom de son successeur au poste de directeur des ventes et du marketing a été révélé. Il s’agit d’Hildegard Wortmann, qui a passé 20 ans au sein du groupe BMW. La dirigeante allemande prendra ses fonctions au premier semestre 2019.« Hildegard Wortmann est le cadre idéal pour façonner la marque Audi de manière innovante et pour recentrer l’une des divisions les plus importantes du groupe », déclare Herbert Diess, président du conseil de surveillance d’Audi et PDG du groupe Volkswagen.« Nous attendons d'elle qu'elle apporte une bouffée d'air frais pour aiguiser durablement notre marque et dessiner le futur d’Audi », commente Peter Mosch, vice-président du conseil de surveillance de l'Audi.Hildegard Wortmann arrive du groupe BMW, dans lequel elle est entrée en 1998. Elle a notamment participé à la relance de la marque Mini et au développement de BMW i electric. En juin 2016, elle était devenue vice-présidente principale de la marque BMW. Depuis janvier 2018, Hildegard Wortmann occupait le poste de responsable des ventes pour la région Asie-Pacifique, basée à Singapour.La dirigeante allemande a débuté sa carrière chez Unilever (grande consommation) en 1990, en occupant, entre autres, la fonction de responsable des produits et des marques puis de directrice marketing.