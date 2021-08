Nos confrères du Journal de l’automobile et le jury composé de journalistes spécialisés ont décerné le trophée de l’Homme de l’année 2020 à Maxime Picat, directeur général de Stellantis en Europe depuis janvier 2021 (à la suite de la fusion entre PSA et FCA). Ingénieur de formation (École des mines de Paris), le dirigeant français a fait toute sa carrière au sein du groupe PSA, apportant son savoir-faire à la stratégie industrielle des marques Peugeot, Citroën et DS, au sein des usines de Mulhouse, de Sochaux ou encore de Wuhan, en Chine. Maxime Picat a pris les rênes de la marque Peugeot de 2012 à 2016, contribuant notamment au lancement du 3008, avant d’être nommé en 2016 directeur opérationnel Europe de PSA. Le dirigeant a été récompensé pour le redressement de la marque Peugeot et de PSA en Europe. En toute décontraction, il s’est exprimé devant la presse le 14 avril dernier. Extraits.

La naissance de Stellantis, fusion des groupes PSA et FCA

Les performances de Stellantis en Europe

« Nous avons très rapidement arrêté beaucoup de silhouettes chez Opel , en particulier pour atteindre nos objectifs en matière de CO. Nous l’avons fait, disons violemment, et nous allons essayer d’avoir une gestion un peu plus progressive concernant les marques du groupe FCA pour essayer de trouver en permanence le bon compromis dans l’atteinte de tous nos objectifs. Les deux groupes ont connu une expérience similaire sur le plan culturel. Fiat s’est enrichi de son union avec Chrysler et PSA de sa fusion avec Opel. Quelques mois après la création de Stellantis, je constate que la qualité de l’échange est assez remarquable. Nous sommes le seul groupe automobile à avoir une telle diversité de pays d’origine. Par conséquent, nous devons faire face au quotidien aux intérêts nationaux, régionaux et parfois locaux. Nous y étions prévenus, et cela fait partie du travail d’un constructeur que de gérer ces petits “ égoïsmes ” nationaux ou régionaux. Même quand nous étions franco-français nous avons connu ce genre de tiraillement entre les régions. »

« Stellantis a beau être le groupe automobile numéro un en Europe, notre performance n’en reste pas moins très disparate. Elle est très forte en France, en Italie, très élevée au Benelux, en Espagne et au Portugal, mais elle est plus faible en Allemagne, en Autriche, dans les pays nordiques et en Europe de l’Est. Ce sont des zones où nous devons faire mieux, mais pas à n’importe quel prix. Nous ne pouvons pas gérer trente marchés différents avec finesse, raison pour laquelle nous avons choisi de nous appuyer sur des importateurs dans un certain nombre d’entre eux. Et cette approche fonctionne : nos performances se sont améliorées dans ces marchés. Je pense notamment à la Slovaquie, à la République tchèque, à la Norvège, à la Suède, au Danemark… Nous ne sommes pas encore en tête des classements, mais nous progressons de façon durable et avec des ressources que l’on mesure. »



Les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs

« Nous avons perdu des volumes de production et nous continuons à en perdre. La visibilité est extrêmement faible, notamment parce que les fournisseurs de composants n’alimentent pas que l’industrie automobile. Nous naviguons un peu à vue, raison pour laquelle nous décidons d’arrêter telle ou telle usine le plus proprement possible. Nos équipes de recherche et de développement essayent de trouver des alternatives chaque fois que cela est possible pour diversifier nos solutions techniques et limiter les impacts. Nous choisissons les modèles en fonction des carnets de commande et des pénuries de composants. Mais aucun sujet actuellement, que ce soit la crise sanitaire ou la pénurie de semi-conducteurs, ne nous empêche de réaliser le travail de fond du groupe. Nous avons en permanence un œil sur l’ultra court-terme et un autre sur la vision à dix ans. »



La stratégie industrielle de Stellantis

La mobilité et Free2Move

« L'idée est de converger sur une petite, une moyenne et une grande plates-formes, ainsi que sur une autre plus spécifique pour les pick-up. C’est la cible, afin d’avoir les bons niveaux de profitabilité. Mais cela va prendre un peu de temps de converger sur une structure de ce type. Aujourd’hui, nous avons en Europe un groupe de huit usines, et chacune essaie de s’inspirer des bonnes idées et pratiques des autres. Concernant la productivité des implantations industrielles de PSA, nous avons encore un écart entre les différents sites, mais qui s’est réduit. Il commence à se limiter aux écarts du coût du travail entre les pays. En Europe, ce sont les sites de Mangualde (Portugal) et de Trnava (Slovaquie) qui sont les plus efficaces. Il existe également un écart de performance entre les usines de PSA et celles de FCA, notamment car les coûts de production sont plus élevés dans les sites de FCA. »À LIRE. Stellantis pourrait fermer une ligne d'assemblage à Melfi (Italie)

« Dès le début, dans la feuille de route de Brigitte Courtehoux, qui dirige Free2Move au sein de Stellantis, nous avions clairement annoncé que nous n’étions pas dans la stratégie qui consiste à perdre beaucoup d’argent pour acquérir des clients et à prendre une place dominante sur le marché. Beaucoup l’on fait et se sont cassé les dents, que ce soit des concurrents automobiles ou d’autres acteurs. Nous sommes résolus à faire fonctionner des solutions de mobilité rentables. Il y a aujourd’hui des gens qui ne veulent plus acheter une voiture Opel ou Peugeot, mais qui pensent mobilité. C’est une réalité, même s’ils sont beaucoup moins nombreux que ce que nous aurions pu imaginer. »