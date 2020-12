Honda dévoile ses modèles électrifiés dans des centres commerciaux

Le centre commercial de Parly 2, situé dans la commune du Chesnay (près de Versailles), est en passe de s’imposer comme une étape incontournable dans la stratégie marketing des marques automobiles. Après Tesla, Mercedes-Benz (City Spot), Nissan (City Hub) ou plus récemment Fiat (Casa 500), la marque Honda a investi à son tour les allées de la plus grande galerie marchande des Yvelines. L’enjeu est identique pour toutes les marques : mettre en avant les modèles électrifiés, gagner en visibilité et en notoriété, toucher une nouvelle clientèle, générer des leads...



A LIRE. Nissan City hub, les premiers enseignements et un agrandissement

Honda opte pour des emplacements éphémères

Au même titre que la Casa 500 de Fiat, ouverte en juillet, le dispositif adopté par Honda est éphémère (du 14 septembre au 10 octobre 2020). Il ne se limite pas d’ailleurs à la seule ville du Chesnay, puisque la marque nippone dispose d'une présence physique au centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var (du 14 septembre au 11 octobre), près de Nice. Suivront deux autres emplacements, le mois prochain : Toulouse Blagnac (du 12 octobre au 7 novembre) et Lyon Confluence (du 19 octobre au 14 novembre).

« Honda électrifie sa gamme et souhaite présenter au plus grand nombre ses trois derniers produits, Jazz Hybrid e:HEV et sa version SUV Crosstar, ainsi que son véhicule iconique 100 % électrique, la Honda e, expose Pierre Guignot, directeur de la division automobiles de Honda France. Ainsi choisir quatre centres commerciaux français était au cœur de notre plan de lancement. Malgré un contexte particulièrement compliqué, nous avons choisi une stratégie offensive, en allant à la rencontre de nos clients dans les plus beaux centres commerciaux de France. Exposition, essais, conseils, financement, tout sera présenté dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ce dispositif de terrain est un complément de notre campagne de communication que nous venons de lancer à la télévision et dans les médias. »

Officiellement lancés le 2 juin dernier, les trois modèles devraient permettre à la marque Honda de mieux conclure cet exercice 2020 qu'elle ne l'a commencé.