Chez Honda, la petite citadine “e” ne sera plus bientôt le seul véhicule 100 % électrique. Non seulement le constructeur automobile japonais prévoit notamment de lancer le e:NY1 sur le segment B en 2023, mais est aussi bien décidé à rattraper son retard en la matière. En marge de sa collaboration avec General Motors, Honda a annoncé le 12 avril vouloir piocher dans son budget R&D à hauteur de 5 000 milliards sur 10 ans, soit 37 milliards d’euros (62,5 % du total), pour le développement de véhicules 100 % électriques et les logiciels. Il a rappelé que les dépenses globales toutes activités confondues ont été budgétées à environ 8 000 milliards de yens.

30 nouveaux modèles 100 % électriques d'ici à 2030 pour Honda

Il s’agit d’un effort colossal pour celui qui a comme objectif d'inverser son offre tournée historiquement et essentiellement vers le moteur à essence, soit de renoncer totalement à la vente de véhicules thermiques d’ici à 2040. Au cours des 8 prochaines années, le patron Toshihiro Mibe a ainsi confirmé son intention de lancer 30 nouveaux modèles tout électriques dans le monde, en projetant à cet horizon (2030) un volume annuel de production supérieur à 2 millions d'unités. « Nous allons développer à l'échelle globale des produits de très forte valeur », a-t-il souligné.



Pour être à la hauteur de ses ambitions, le dirigeant a détaillé son plan, lequel se compose de deux volets : un travail avec des partenaires à court terme pour atteindre cette échelle et réduire les coûts, et d'autre part, le développement de ses propres technologies en interne pour un soutien à long terme, comme par exemple des batteries à l'état solide, une nouvelle génération de produits censés être plus résistants et plus performants que les actuelles. Le groupe va réaliser un pilote en la matière au printemps 2024.

Deux usines de production de véhicules électriques sont aussi prévues en Chine, ainsi qu’une ligne de production dédiée à cette catégorie en Amérique du Nord. Honda prévoit trois plates-formes à court terme, mais en 2026, le constructeur commencera à adopter Honda e: Architecture, une plate-forme EV qui combine la plate-forme matérielle et la plate-forme logicielle.

Une entité dédiée aux technologies

« À partir de 2030 et au-delà, nous pensons que nous entrerons dans la pleine période de vulgarisation, et les véhicules électriques à batterie seront monnaie courante. Nous aurons mis en place des plates-formes de petite, moyenne et grande taille et couvrirons tous les segments avec ces trois plates-ormes », a renchérit Toshihiro Mibe.

Honda s'inscrit dans la droite lignée des constructeurs, compatriotes tels que Toyota et Nissan ou non, qui investissent des dizaines de milliards dans l’électrification de leur gamme et qui opèrent un grand changement dans leur organisation. Rappelons que traditionnellement, l’activité de Honda était divisée par grandes familles de produits, soit deux-roues, auto et autres équipements. Mais depuis le 1er avril, premier jour de son exercice fiscal 2022/23, les technologies d'avenir telles que les moteurs électriques et à pile à combustible, les batteries, les logiciels, etc, utilisées en commun seront intégrées dans une seule entité, pour créer des synergies et accélérer leur développement.



Dans tout ce méli-mélo d’ambitions, les hybrides resteront tout de même un élément clé de la gamme de Honda jusque dans les années 2030, a-t-on confirmé. Le groupe s’attend d’ailleurs à ce que la demande augmente dans plusieurs marchés comme en Amérique centrale. « Nous continuerons à compter sur les hybrides comme l'une de nos armes puissantes ».