Honda a décidé de revoir sa stratégie industrielle en Europe, et promis, le Brexit n'a rien à voir avec cela : "A la lumière des changements sans précédents qui s'opèrent dans notre industrie, il est vital d'accélérer l'électrification et de restructurer nos opérations en fonction" a fait savoir Katsushi Inoue, le responsable des opérations en Europe pour le compte de Honda.Le site fabriquerait 38 000 Civic par an à destination de l'Europe, en plus des 150 000 faites jusque là à Swindon.Honda assure cependant ne pas vouloir se séparer de son site turc, et continuera d'avoir "un dialogue constructif" avec ses fournisseurs locaux.