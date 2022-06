En 2020, Honda a immatriculé 5 802 voitures, soit une baisse de 29,2 % par rapport à 2019 et une moins bonne performance que l’ensemble du marché français de l’automobile (– 25,5 %). Christophe Decultot, vice-président de Honda Motor Europe, relativise toutefois ces résultats : « nous sommes plutôt en ligne avec la tendance du marché, l’écart n’est pas significatif », alors que le marché automobile « a subi de plein fouet la crise ».

Il ajoute que le marché « aurait été quand même en baisse hors Covid », car « nous sommes entrés dans un cycle de transformation du marché avec les normes CAFE sur les émissions de CO 2 qui bouleversent de manière assez rapide l’offre de véhicules neufs au consommateur ».

Trois ventes Honda sur quatre sont des véhicules électrifiés

Alors que « la réalité des livraisons aux clients finaux est supérieure aux 5 802 unités officielles », car la marque avait pré-immatriculé des CR-V à 4 roues motrices fin 2019 pour anticiper le durcissement de la fiscalité, Christophe Decultot se satisfait de leur « stratégie d’électrification ». En incluant la technologie hybride i-MMD du CRV, ainsi que des Jazz et Crosstar lancés en 2020, mais aussi la nouvelle e à motorisation électrique, « trois ventes Honda sur quatre portent sur des véhicules électrifiés ».



Et ce n’est pas fini puisque le dirigeant assure que « l’avenir passera par l’électrification de toute la gamme » dès 2022, en privilégiant le 100 % électrique et la technologie hybride non rechargeable, qu’il estime « plus polyvalente et plus efficiente » et dont « le surcoût est moindre ». Ceci pour respecter les normes CAFE « de façon autonome à 100 % » alors que Honda a rejoint un pool composé de Tesla et FCA pour être dans les clous en 2020.



La pile à combustible, pas avant 2030 pour le grand public

Selon lui, l’hybride rechargeable verra le jour sur des modèles Honda « dans les années à venir » mais cette technologie, plus chère et utile dans un usage urbain, « a du sens sur des véhicules hauts de gamme ». Quant à la pile à combustible, une technologie présente sur la FCX, non commercialisée en France, Honda y « croît énormément » mais il estime qu’il faut attendre 2030 pour avoir « des modèles destinés au grand public avec des volumes significatifs ». À condition que les constructeurs réussissent à « industrialiser cette technologie à des coûts abordables » et qu’il y ait une « volonté politique pour démocratiser les réseaux de ravitaillement ».

À l’horizon 2030, alors que la norme européenne CAFE guidera les choix des constructeurs en matière de technologie pour atteindre les 60 g/km de CO 2 , Christophe Decultot estime que les ventes seront réalisées avec une majorité d’hybride, puis de l’hybride rechargeable « dans une moindre mesure », tandis que les voitures électriques représenteront « 10 à 20 % des volumes », même si ces prévisions peuvent « évoluer très vite ».



La France pèse 8 à 9% des volumes d'Honda en Europe

Pour Honda, qui a écoulé plus de 80 000 voitures en Europe de l’Ouest en 2020, la France n’est pas le marché européen le plus important, puisqu’elle pèse 8 à 9 % des volumes, idem pour l’Italie, quand l’Angleterre et l’Allemagne représentent respectivement 25 à 30 % et 15%. Christophe Decultot assure toutefois que les « volumes en France se sont stabilisés ces dernières années dans un contexte de légère baisse ».



Objectif : 10 000 unités en 2022