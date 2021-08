Garder la tête hors de l’eau à tout prix. Huawei va se diversifier à partir de cette année 2021 pour survivre et tenter de s’extirper de la guerre commerciale sino-américaine, sur fond de rivalité technologique et de soupçons d'espionnage émis par Washington contre ce géant chinois des télécoms. Rappelons que l'administration de l'ex-président Donald Trump a interdit aux compagnies américaines de commercer avec Huawei, coupant ainsi l'approvisionnement du groupe chinois en composants indispensables à ses produits, notamment à ses smartphones.

Huawei va collaborer avec des constructeurs automobiles

Selon l’AFP, ce dernier a donc indiqué vouloir notamment mettre un pied dans le secteur automobile en investissant un milliard de dollars dans la recherche et le développement de nouveaux produits développés en collaboration avec des constructeurs chinois, dont BAIC Group selon la presse internationale. Il s’agirait de concevoir des systèmes pour véhicules électriques ou utilisant l’intelligence artificielle, voire, des voitures autonomes.



L'entreprise souhaite ainsi concurrencer par exemple Xiaomi, entreprise connue pour vendre des smartphones et autres objets connectés, qui a récemment annoncé un investissement de 10 milliards de dollars sur 10 ans dans le véhicule électrique intelligent.

Huawei prévoit également de se développer dans les secteurs de l'informatique en nuage ("cloud"), des logiciels, ou encore des applications mobiles adaptées aux futures connexions 5G ultrarapides. « Avec ces ajustements de notre portefeuille, nous sommes persuadés que nous pourrons survivre », a souligné le P-DG de l'entreprise, Eric Xu.

Outre les sanctions infligées au groupe chinois, les États-Unis font également pression sur leurs alliés pour les dissuader de recourir aux services de Huawei pour leurs réseaux 5G. Et la nouvelle administration du président Joe Biden, entrée en fonction en janvier, n'a pour l'heure pas manifesté son intention de desserrer l'étau sur Huawei. Le groupe chinois a chiffré à au moins 10 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros) les pertes causées jusqu'ici par les mesures américaines.

Rappelons qu'Apple est aussi très attendu dans l’industrie automobile puisqu’il pourrait finalement produire en interne et donc commercialiser une voiture électrique autonome dans moins de quatre ans.