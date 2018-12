Coyote a souhaité récompenser pour la première fois les constructeurs et les équipementiers automobiles, des partenaires ciblés par la marque, en élisant les modèles et les équipements les plus marquants de l’année écoulée. Un jury d’experts a été composé pour désigner les finalistes et le gagnant dans 13 catégories. Le prix de la Coyote Car 2019 a, lui, été décerné par la communauté Coyote. Le spécialiste de l’information communautaire indique que 247 000 votes ont été comptabilisés sur le site moncoyote.com du 25 octobre au 25 novembre 2018.« Il ne s’agissait pas d’élire la meilleure voiture de l’année, mais de récompenser celle qui a durablement imprégné l’esprit de la communauté par son style, son image, sa fantaisie, ou son rapport prestations/prix », précise Coyote. Avec 23,97% des suffrages exprimés, c’est1. Peugeot 508 (23,97%)2. Porsche 911 GT3 RS (14,65%)3. Land Rover Range Rover Velar (11,28%)1. Lexus LC Yellow Edition (37 points)2. Peugeot 508 SW (36 points)3. Bentley Continental GT (35 points)1. Audi e-tron (42 points)2. Mercedes Classe A (37 points)3. Nissan Leaf (33 points)1. Kia e-Niro (39 points)2. Hyundai Kona EV (37 points)3. Jaguar I-Pace (37 points)1. Citroën C5 Aircross (37 points)2. DS3 Crossback (36 points)3. Volvo XC40 (35 points)1. Suzuki Swift Hybride SHVS (35 points)2. Kia Picanto X-Line (34 points)3. Mitsubishi Space Star (33 points)1. Citroën – Campagne de marque (45 points)2. Skoda Fabia – Les Indestructibles 2 (30 points)3. Volkswagen – Campagne Bla Bla Bla (28 points)1. Peugeot e-Legend (41 points)2. Audi PB 18 (38 points)3. Jaguar E-Type Zero (32 points)1. Porsche 911 GT3 RS (41 points)2. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (31 points)3. Jeep Grand Cherokee Trackhawk (30 points1. Toyota / Energy Observer (35 points)2. Land Rover Heaven’s Gate (34 points)3. Skoda / Tour de France (29 points)