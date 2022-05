Toyota n° 1 en volumes, mais pas en proportion

Quelle est la proportion de voitures hybrides non rechargeables la plus élevée par marque (6 mois 2021) ?*

Constructeur Ventes totales Hybrides NR essence % hybrides NR essence Lexus 2 663 639 94,90 % Subaru 18 17 94,40 % Toyota 54 016 41 942 77,70 % Honda 2 880 2 018 70,10 % Mazda 5 309 3 178 59,90 % Hyundai 23 039 11 568 50,20 % Maserati 42 19 45,20 % Fiat 22 251 9 985 44,50 % Ford 26 873 10 599 39,40 % Suzuki 12 738 3 715 29,20 %

Au cours du premier semestre 2021, les ventes de voitures à moteur essence dotées d’une technologie hybride non rechargeable ou micro-hybrideCes véhicules représentent désormais 13,5 % du marché, contre 6,6 % dans la première moitié de 2020.Démocratisée par Toyota à la fin des années 1990, ce qui explique au passage pourquoi le constructeur affiche du retard sur le 100 % électrique, la technologie hybride non rechargeable est principalement utilisée par les constructeurs japonais, mais aussi par le groupe Hyundai-Kia, ou encore – plus récemment – par Renault.À LIRE. Electrique. Quelle part dans les ventes de chaque marque ? Si Toyota domine le marché avec 41 942 voitures hybrides non rechargeables vendues au premier semestre 2021 sur un total de 54 016 unités, notamment grâce aux Yaris , CH-R et Corolla, Renault et Hyundai occupent les deux autres places sur le podium en termes de volumes de vente. Toutefois, ce sont des marques écoulant des volumes plus confidentiels qui affichent la proportion la plus élevée d’hybrides non rechargeables dans leurs ventes.Lexus, appartenant au groupe Toyota, et Subaru, aux volumes ultra-confidentiels en France, ont donc une proportion proche de 100 % d’hybrides non rechargeables, tandis queNotons également que Mazda et Hyundai sont les seules autres marques à dépasser les 50 % d’hybrides dans leurs ventes.* Uniquement les modèles hybrides non rechargeables essence (HEV), micro-hybrides (mHEV) inclus.Pour des raisons techniques, il nous est pour l’instant impossible de séparer les « vraies » voitures hybrides non rechargeables des micro-hybrides, qui sont incapables de rouler uniquement en mode électrique. Nous savons simplement que les micro-hybrides représentent moins de la moitié des volumes de voitures hybrides non rechargeables. L’équipe des experts de L’argus sera en mesure de nous fournir des informations affinées dans les prochains mois.