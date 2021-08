Après moults rebondissements, l’usine de Ford Blanquefort est en train d’être démantelée. Il s’agirait à cette occasion de faire place nette pour un nouveau projet : celui finalement d’y installer un futur site dédié aux piles à combustible de grande puissance d’Hydrogène de France, dont la présentation a été faite fin 2019.

Des boîtes de vitesse à l'hydrogène

Ayant retenu cette candidature, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la commune de Blanquefort ont conjointement officialisé la nouvelle par courrier. Tous trois portaient ainsi trois enjeux : « Initier très rapidement une nouvelle dynamique à la zone industrielle de Blanquefort en écho à la fermeture du site de Ford et la suppression de

849 emplois ; faire connaître aux acteurs économiques locaux ou non le potentiel du terrain des circuits, dans un contexte de raréfaction du foncier pour permettre à la Métropole de projeter au mieux les possibilités de développement ; détecter et faire émerger des projets d’entreprises à impact positif pour le territoire avec l’objectif de création nette d’emplois ».

En effet, un an après la fermeture houleuse du site industriel automobile bordelais qui produisait des boîtes de vitesses pour le constructeur américain, l’appel à manifestation d’intérêt est donc remporté par la PME pour y construire dès 2023 une usine de fabrication de piles à hydrogène, pionnière en Europe, laquelle doit occuper trois des treize hectares du terrain des circuits rétrocédés par Ford à la métropole (celui-ci reste propriétaire de la majorité des terrains, soit 80 hectares en cours de dépollution). Cette ouverture devrait également permettre de créer une centaine d’emplois.



Un projet bien engagé, mais rien n'est encore signé : Hydrogène de France doit finaliser son plan de financement et entamer des négociations sur les conditions de mise à disposition du terrain, non gratuite, avec Bordeaux Métropole. L’investissement consacré à la phase d’industrialisation pourrait atteindre au total 15 millions d'euros et nécessiter une levée de fonds.



