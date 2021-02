Dans un communiqué commun, Bruno Le Maire et Peter Altmaier, ministres français et allemand de l’Économie, ont annoncé le lancement de trois nouveaux projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) afin de renforcer les capacités de production en Europe et diminuer la trop forte dépendance vis-à-vis de l’Asie. Ces trois projets concernent le cloud, mais aussi et surtout l’hydrogène, ainsi que la microélectronique.

En partie financés par le plan de relance européen « Next generation EU » à 750 milliards d’euros, ces lancements de PIIEC interviennent dans un contexte de pénurie mondiale de composants électroniques pour l’industrie automobile.





À LIRE. Pénurie de puces. L’Etat s’immisce dans la gestion de la crise



La politique industrielle est cruciale

Les ministres ont ainsi souligné que la politique industrielle « est un élément crucial de la reprise européenne », c’est pour cela qu’ils souhaitent « une industrie européenne compétitive, souveraine et résiliente grâce à des investissements dans des technologies d’avenir ».

Pour Bruno Le Maire, « la crise sanitaire l’a confirmé : créer de nouvelles chaînes de valeur industrielles en Europe pour garantir l’indépendance stratégique du continent est une nécessité absolue. Pour cela, il est indispensable de renforcer la stratégie européenne industrielle en nous appuyant sur des coopérations entre les pays, notamment grâce aux projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). C’est le moment d’investir massivement dans les nouvelles technologies comme les composants et les systèmes électroniques, l’hydrogène, le cloud, l’espace ou encore l’intelligence artificielle. C’est maintenant que cela se joue. Nous le faisons au niveau national dans le cadre de France Relance, nous devons le faire au niveau européen. Il n’y a pas de souveraineté politique sans indépendance technologique. »