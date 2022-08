La Commission européenne a expliqué le 8 juillet tout le bien qu'elle pensait de l'hydrogène. Cette source d'énergie est en effet prometteuse, au point que l'Union a fait savoir qu'elle allait subventionner des installations (électrolyseurs) en Europe afin de produire de l'hydrogène "propre". Tout l'enjeu actuel est en effet de réussir à produire de l'hydrogène sans passer par le "cracking" du méthane, une activité qui émet du CO 2 . L'électrolyse est une solution sans émission de CO 2 , mais encore faut-il s'assurer que le courant utilisé pour l'opération ne provient pas d'une origine fossile... L'annonce européenne a été accueillie comme il se doit en France. Pour Philippe Boucly, le président de l'association qui promeut l'hydrogène en France (Afhypac), "l'Europe vient de fixer un cap pour l'hydrogène jusqu'en 2050, à la France de s'affirmer avec un plan national ambitieux et d'y mettre les moyens correspondants".

Renault en pointe... après Toyota et Hyundai

L'hydrogène figure pourtant bel et bien parmi les "priorités technologiques de la filière automobile et mobilités" publiées le 2 juillet dernier par la PFA. D'ambitieux objectifs ont même été divulgués, comme "le déploiement deen France, puis de 20 000 à 50 000 véhicules utilitaires légers et de 800 à 2000 véhicules lourds à l'horizon 2028", selon le document de la PFA.

Un seul constructeur français propose pour l'instant de l'hydrogène : Renault. Aucune communication à destination du grand public n'est faite sur le sujet, l'offre est uniquement destinée aux flottes captives : "Cela ne ferait pas sens", indique le constructeur, car les stations de recharge (environ 50 sur le territoire) ne sont pas accessibles au grand public. Et surtout, le seul véhicule disponible, un Kangoo ZE hydrogen, est affiché à 48 300€ hors taxes !

Ce dernier né des Kangoo à hydrogène (Renault précise en avoir déjà vendu entre 200 et 300 depuis 2014) serait d'ailleurs sur le point d'être livré. Le constructeur en aurait vendu une trentaine à "l'autorité portuaire de Rotterdam", aux Pays-Bas.

Le Renault Master ZE hydrogen, dont le lancement était prévu cette année, a en revanche été retardé "afin de prioriser" le Kangoo. Le gros utilitaire à hydrogène devrait donc être commercialisé en 2021.



PSA et Hyundai se mettent également à l'hydrogène

Chez PSA, on indique aussi toujours travailler sur le sujet de l'hydrogène. Là encore, ce sont les utilitaires qui seront les premiers servis, en 2021, en théorie.



Reste que les constructeurs français ont pris le train en marche sur l'hydrogène. En effet, Hyundai et Toyota commercialisent déjà des véhicules particuliers fonctionnant à l'aide d'une telle énergie. Ce sont 7 Hyundai Nexo qui ont été vendues en France au premier semestre 2020, mais aussi 41 Toyota Mirai, en dépit d'un prix de vente de 78 900€ HT...

A lire : l'hydrogène doit encore progresser pour se démocratiser