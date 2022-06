Quand la pile à combustible rassemble.« Ce mouvement stratégique entre Schaeffler et Symbio va favoriser l’accélération du développement de la mobilité hydrogène. Il renforce l’ambition de Symbio de se positionner comme leader mondial des systèmes de piles à combustible d'ici à 2030. Chez Michelin, nous sommes convaincus que la collaboration paneuropéenne est un excellent moyen pour les acteurs industriels du continent de rester à la pointe en matière de technologies stratégiques. Cette alliance franco-allemande en est la parfaite illustration » a déclaré Florent Menegaux, CEO de Michelin.

Symbio et Schaeffler misent sur les plaques bipolaires

En effet, Symbio – entité créée par le manufacturier du Bibendum et l’équipementier français Forvia (ex-Faurecia) – et le groupe Schaeffler se sont rapprochés par la signature d’un accord donnant naissance à Innoplate. Ce joint-venture à 50/50 sera entièrement consacré à la production de plaques bipolaires de nouvelle génération, éléments essentiels des piles à combustible PEM (membrane échangeuse de protons). Ainsi, « il combinera le savoir-faire de trois fournisseurs automobiles européens majeurs et d’un leader mondial de la technologie des piles à combustible qui, ensemble, voient un grand potentiel dans le développement de l’économie de l’hydrogène. C’est également un partenariat franco-allemand qui vise à renforcer la chaîne de valeur européenne de la mobilité hydrogène », assure-t-on dans un communiqué commun. Le siège de cette nouvelle structure sera basé à Haguenau, en Alsace, lieu également choisi pour y construire la future usine de la marque Innoplate. Un projet d'ouverture à plus de 100 millions d'euros, semble-t-il.

50 millions d'unités d'ici à 2030

Le premier objectif est d’industrialiser la fabrication de ces composants à grande échelle pour atteindre 50 millions d’unités par an dans le monde, à l’aide de 120 salariés recrutés pour l’occasion d’ici à 2030. Cependant, il est dit que l’outil industriel sera opérationnel à compter de 2024 et que sa capacité initiale annuelle se montera à 4 millions de plaques.

Selon le trio, « le site industriel répondra aux normes de durabilité les plus élevées avec comme objectif zéro émission net ». Et d’ajouter : « Innoplate accélérera la production de masse de BPP nouvelle génération et aura Symbio et Schaeffler comme clients exclusifs. Symbio a été sélectionné pour son système de pile à combustible par un constructeur automobile de premier plan et prévoit d’utiliser le JV pour fournir les BPP de ce programme. »



Selon Philippe Rosier, CEO de Symbio, « les plaques bipolaires métalliques de piles à combustible sont un composant stratégique à forte valeur ajoutée. Innoplate permettra de sécuriser la capacité de production en série nécessaire pour supporter les programmes de nos clients, ainsi que l’adoption de la mobilité hydrogène par le marché. Elle accélérera par ailleurs l’amélioration des performances du système et la compétitivité de nos solutions. Innoplate témoigne de l’engagement de Symbio de créer un leadership technologique et industriel en Europe ».