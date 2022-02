Quand les plus grands font confiance aux plus petits. Toyota Motor Europe et EODev pour Energy Observer Developments scellent leur partenariat via une prise de participation directe du constructeur automobile dans la start-up française. Celle-ci est capable de concevoir, assembler, diffuser et distribuer à l’échelle industrielle des solutions de production électrique zéro émission et donc des applications dédiées à l’hydrogène.

Toyota s'engage dans les solutions hydrogène

L’investissement du groupe Toyota montre tout son engagement envers la décarbonation et une société hydrogène. Notons qu’un partenariat entre les deux sociétés a vu le jour en 2017, lorsque Toyota France a décidé de devenir partenaire officiel d’Energy Observer : premier navire au monde fonctionnant à l’hydrogène capable de produire son propre hydrogène à bord à partir de l’eau de mer, grâce à l’énergie solaire, éolienne et hydrolienne. « Nous sommes très heureux de l’entrée à notre capital de Toyota qui marque une étape significative du développement d’EODev. Notre partenariat historique, d’abord industriel avec le développement du GEH2 puis du REXH2, validé sur le bateau Energy Observer, devient maintenant capitalistique. C’est une vraie reconnaissance des travaux menés par nos équipes respectives et une accélération stratégique pour EODev », souligne Jérémie Lagarrigue, directeur général d’EODev.

D'abord un pied dans le maritime

Cette collaboration a marqué l’entrée de Toyota dans un nouveau secteur d'activité, le maritime, au titre de fournisseur et d’adaptateur de piles à combustible : les deux entreprises ont conçu des solutions hydrogène autour du système modulaire Toyota de pile à combustible. Le REXH2 d’EODev est un générateur électrique à usage maritime, adaptable à différents types de navires et conforme aux contraintes environnementales et règlementaires.

« Nous nous réjouissons de soutenir les initiatives d’EODev et d’y être associés plus étroitement. Cela permettra d’industrialiser les solutions hydrogène mises au point par les ingénieurs de nos deux entreprises à partir de la technologie Toyota de pile à combustible. Toutes deux adhèrent aux objectifs de développement durable, qui constituent la voie vers une société et un monde meilleurs. Notre partenariat a déjà largement porté ses fruits, mais son renforcement favorisera le développement de produits qui accéléreront la décarbonation et l’émergence d'une société hydrogène », commente Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe.