Hyundai Motor s’engage en faveur de la neutralité carbone, c’est un fait. Mais afin d'être neutre en carbone pour ses produits et activités au niveau mondial d’ici à 2045, le constructeur automobile a inscrit sur sa feuille de route trois domaines dans lesquels il souhaite investir son énergie et ses fonds. « La stratégie multidimensionnelle intégrée de Hyundai Motor en faveur de la neutralité carbone repose sur trois piliers : étendre sa gamme de solutions de mobilité propres, développer des plates-formes de nouvelle génération et investir dans des solutions et technologies énergétiques vertes », a-t-il été annoncé à l’occasion du Salon IAA de Munich 2021.

Premier point essentiel : la fin des moteurs à essence et Diesel. En effet, Hyundai a confirmé qu’il « proposera[it] uniquement des véhicules zéro émission en Europe à compter de 2035 » et que d'ici à 2040 il « arrêtera[it] la commercialisation de tous ses modèles à moteur thermique sur ses principaux marchés, favorisant ainsi la transition vers la mobilité propre ». Petites précisions : la marque coréenne entend augmenter progressivement la part de ses ventes de ses voitures zéro émission, soit à 30 % d’ici à 2030, et prévoit que ses véhicules électriques à batterie (BEV) et à pile à hydrogène (FCEV) représenteront 80 % de ses ventes totales à l’horizon 2040. Rappelons que les Ioniq 6 et Ioniq 7 arrivent prochainement, en 2022 pour la berline électrique et en 2023 pour le grand SUV électrique. Du côté de l'hydrogène, le constructeur sortira « une version optimisée du Nexo, ainsi qu’un modèle de monospace alimenté à l’hydrogène. Hyundai envisage également de lancer un SUV familial à pile à combustible après 2025 ». Mais retenons que le constructeur ne s’interdit pas non plus de poursuivre la commercialisation de modèles thermiques sur certains marchés hors d'Europe et que cette annonce ne concerne pas les autres marques du groupe Hyundai, soit Kia, Genesis et Mobis.



Hyundai, à fond pour l'énergie verte

Le deuxième axe de travail concerne donc le développement de plates-formes de nouvelle génération et de solutions de mobilité avec des « investissements clés » réalisés dans ces domaines. Au Salon munichois a donc été présenté un robot-taxi dérivé de la Ioniq 5 (véhicule autonome de niveau SAE 4) et conçu en collaboration avec Motional, spécialiste mondial des technologies de conduite autonome.



Enfin, le plan de Hyundai pour atteindre la neutralité carbone comporte un volet énergies vertes. « Cette stratégie consiste non seulement à utiliser des énergies renouvelables dans les installations de production du groupe, mais également à réaliser des investissements à long terme dans les technologies futures, telles que l’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables, la technologie V2G (vehicle-to-grid) et le système de stockage d’énergie basé sur des batteries de seconde vie (SLBESS) », est-il expliqué. Plusieurs investissements ont été réalisés dans des start-up pour la première innovation, une série d’actions est en cours visant à réduire les émissions de carbone et d'autres gaz à effet de serre issues de ses process de fabrication, en convertissant par exemple plusieurs usines à l’énergie solaire, etc. Dernier point : Hyundai va mettre en place en 2022, avec plusieurs partenaires, des projets pilotes à petite échelle en Allemagne. Ils visent à réutiliser les batteries des véhicules électriques en fin de vie à des fins commerciales.