Partenaire de grands groupes de distributions en France (Emil Frey, Cobredia, Sofida , Tressol-Chabrier...), le groupe BCAuto Enchères assure également le remarketing des véhicules d’occasion pour le compte des constructeurs. Après Renault, pour qui il développe en marque blanche la plateforme RVO-Direct.com , ou encore Kia et Volvo, l’opérateur britannique annonce la signature d’un accord avec Hyundai Motor France. Dans le détail, il est ainsi précisé que BCAuto Enchères « va déployer son outil Fleet control monitor (FCM) afin de piloter l’ensemble du cycle de vie du véhicule, de la mise à la route jusqu’à la livraison de l’acheteur VO ». Le groupe a également développé une plateforme de vente digitale aux couleurs de la marque coréenne, dont elle assurera l’animation commerciale et marketing.Hyundai, dont la gamme de véhicules se compose de motorisations hybride 48V, hybride, hybride rechargeable, électrique et hydrogène, entend s’appuyer sur l’expertise de BCAuto Enchères pour adresser ses véhicules d’occasion à l’ensemble des marchés européens.En Europe (hors Royaume-Uni), le groupe britannique accompagne Renault (France, Allemagne), Kia (France), Hyundai (France), Volvo (France, Allemagne, Danemark, Portugal), Nissan (Allemagne, Suisse), Ford (Allemagne) et Daimler Financial Service (Allemagne). En marque blanche, BCAuto Enchères est également partenaire d’Alphabet (France, Allemagne, Belgique, Autriche, Italie, Luxembourg, Espagne, Pologne, Pays bas), Véhiposte (France) et Hertz (France, Italie, Espagne, Allemagne).Le groupe BCA revendique plus devendus dans toute l’Europe via ses 13 filiales nationales.