Hyundai se voit déjà écolo. Le groupe vient de dévoiler son projet : intégrer une nouvelle technologie de recharge sur ses nouveaux véhicules, par toit solaire. Le constructeur automobile prévoit d’installer des panneaux solaires sur de futurs modèles de sa marque Kia, qui permettront de recharger leurs batteries via l’énergie solaire. Ce dispositif pourrait être installé dès 2019.

« Nous pensons qu’à l’avenir, nos véhicules intégreront divers types de technologie de production d’électricité. Le toit solaire constitue la première de ces technologies, grâce à laquelle les véhicules ne consommeront plus l’énergie de manière totalement passive, mais deviendront actifs en commençant à en produire. La mise au point d’une technologie permettant aux propriétaires de véhicules de passer du statut de consommateur à celui de producteur d’énergie est pour nous une formidable avancée », souligne Jeong-Gil Park, vice-président exécutif de la division ingénierie et design du Groupe Hyundai Motor.

Ces panneaux solaires en silicium semi-transparents trouveront leur place sur les toits ou sur les capots de véhicules électriques à batterie, hybrides et même sur ceux à moteur thermique pour augmenter leur rendement énergétique. Ainsi, trois types de systèmes de recharge sont actuellement développés par Hyundai.

L’objectif pour Hyundai étant de compléter la source d’énergie des véhicules et donc d’accroître leur autonomie et réduire leurs émissions de CO2. Car selon Hyundai, les capacités de recharge des batteries peuvent atteindre 30% à 60% au cours d’une journée normale, en fonction des conditions climatiques et autres facteurs environnementaux.



Comment ça marche ? : « Lorsque le panneau absorbe des photons de lumière provenant du soleil, il crée des paires électron-trou dans les cellules en silicium, ce qui permet la circulation du courant et génère de l’électricité. Le contrôleur assure une fonction de conversion optimale d’énergie qui contrôle la tension et l’intensité afin d’accroître le rendement électrique du panneau solaire. L’énergie ainsi produite est convertie et stockée dans la batterie, ou utilisée afin de réduire la charge exercée sur le générateur de courant alternatif (CA) du véhicule, augmentant ainsi l’autonomie de ce dernier », le groupe Hyundai.