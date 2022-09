Alors que la crise sanitaire continue de progresser en France et que le marché automobile en pâtit un peu, Hyundai Motor France affiche sa bonne santé au premier trimestre 2021. Le constructeur automobile « a démarré l’année sur les chapeaux de roue » comme il l’a bien précisé, avec un record à la clé. De janvier à mars, 10 421 véhicules neufs particuliers ont été immatriculés, soit une envolée de 25,6 %, contre 21,1 % pour la progression des ventes de voitures neuves nationales.

Hyundai a battu un record datant de 1992

Une performance notable puisque le constructeur a retrouvé les volumes réalisés avant l’épidémie de Covid-19. La marque avait en effet écoulé plus de 9 600 unités sur les trois premiers mois de 2019, alors en croissance de 13 %. Notons que, sur la même période en 2020, il était question de 8 300 immatriculations (– 13,6 %). « Depuis 1992, jamais la marque n’avait atteint un tel volume. Elle se hisse pour la première fois au neuvième rang des constructeurs généralistes », précise-t-on dans un communiqué.



En parallèle de ces bons résultats, Hyundai Motor France a constaté la bonne tenue de ses deux principaux canaux de vente : une part de marché aux particuliers inédite à 2,87 % et des ventes aux entreprises dépassant pour la première fois les 3 600 unités sur trois mois (+ 78 % par rapport à la même période l’an dernier, 2020 ayant été la meilleure année B to B pour Hyundai).

Côté produit, la quatrième génération du Hyundai Tucson a également signé le meilleur lancement de l’histoire de la marque en France. Il a été vendu à hauteur de 4 114 exemplaires de janvier à mars, prenant ainsi la quatrième place du segment des SUV compacts, avant même les premières livraisons du PHEV.



Selon Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai Motor France, « la marque est en ligne avec les ambitions affichées au mois de janvier pour l’année 2021. Le nouveau Tucson, qui fait clairement référence sur son segment, contribue beaucoup à ces bons résultats. Le plan produit pour les prochains mois est encore plus porteur avec le début des livraisons des Tucson et Santa Fe PHEV, ainsi qu'avec le lancement de Bayon Hybrid 48 V. Enfin, juin sera pour la marque le très important moment du lancement du Ioniq 5, notre SUV compact 100 % électrique sur le marché français. Malgré le contexte sanitaire, nous allons continuer à investir pour assurer le développement de Hyundai en France et celui de notre réseau de concessionnaires ».



À LIRE. Hyundai Ioniq 5 (2021). 55 900 € pour le SUV électrique au lancement.