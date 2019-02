La 15édition des trophées Sporsora du marketing sportif s’est déroulée le 11 février 2019 à Paris. Trois nominés concourraient dans cinq catégories :. Hyundai Motor France et Lagardère Sports and Entertainment ont été distingués dans la catégorie Activation pour la mise en place du dispositif « l’accélérateur by Hyundai », proposé aux spectateurs du Groupama Stadium lors des rencontres de l’Olympique lyonnais.Lancé le 3 novembre 2018, à l’occasion du match opposant Lyon à Bordeaux, « l’accélérateur by Hyundai » consiste en une course virtuelle proposée depuis l’application Groupama Stadium. « Avant chaque rencontre de l’Olympique Lyonnais à domicile, le speaker du stade donne le top départ, les participants s’engagent alors dans un sprint pour faire avancer leur véhicule, ils doivent taper le plus vite et le plus régulièrement possible sur leur smartphone. La course est retransmise en direct sur les écrans géants », détaille le constructeur coréen. Le gagnant du jeu, accompagné de la personne de son choix, est ensuite convié à assister à la rencontre sur des sièges situés au bord du terrain.Hyundai Motor France et Lagardère Sports and Entertainment avaient déjà été récompensés, toujours dans le cadre du partenariat avec l’Olympique Lyonnais. Initié en 2012, et reconduit en décembre 2017, celui-ci court jusqu'à la fin de la saison 2019/2020.