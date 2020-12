Quand on dit que les téléphones portables pourront bientôt contrôler les voitures, c’est vraiment pour demain ! Et Hyundai Motor Group y va déjà de sa petite révolution avec la blockchain (partage, stockage et protection de données) ! Le constructeur coréen a annoncé avoir développé une technologie pour contrôler et régler les performances de ses prochains véhicules électriques (Hyundai et Kia EV) depuis un smartphone, tout simplement.

Selon le groupe, il est donc possible pour les utilisateurs du système d’appairage d’avoir la main, même à distance, sur sept fonctions de performance essentielles : le couple maximum du moteur électrique, le démarrage, les capacités d’accélération et de décélération, la capacité de récupération d'énergie au freinage, la vitesse limite maximum, la réactivité, et la consommation d’énergie de la climatisation.



Via cette application inédite, les conducteurs des prochains véhicules électriques des marques Hyundai et Kia pourront alors personnaliser ces fonctions clés. Mais ils auront aussi la possibilité d'utiliser ces réglages personnalisés dans chacun des VE dans lesquels ils pourraient prendre le volant (notamment en autopartage ou en location) en s’appuyant sur un profil de conducteur téléchargé depuis le serveur, partager leurs données en ligne et ainsi tester celles des autres membres de la communauté.

Hyundai Motor Group propose également quelques recommandations en fonction du type de route emprunté ou de la distance restant à parcourir, des besoins en énergie électrique. Le constructeur sera aussi force de proposition pour une conduite plus sportive.



Cette application smartphone dédiée au contrôle et au réglage des performances des VE devrait être disponible pourles 23 véhicules électriques prévus dans le cadre du lancement de 44 modèles « écoresponsables » d’ici à 2025.