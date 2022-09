Conformément à sa feuille de route déterminée à horizon 2025, Hyundai se voit non plus « seulement comme un constructeur et un distributeur automobile, mais également comme un fournisseur de solutions de mobilité intelligente ». Et l’Europe en sera le premier témoin avec le lancement de sa marque internationale Hyundai Mocean Subscription, consacrée aux services de mobilité.

La location par abonnement de Hyundai

En effet, le constructeur automobile coréen proposera le mois prochain en Espagne un service d’abonnement mensuel ou annuel pour la location de l’un de ses véhicules à prix fixe, avec la possibilité pour le client de changer de modèle en fonction de ses besoins tous les six mois. La quasi-totalité de la gamme Hyundai devrait être accessible. En dehors des coûts liés au carburant et à la recharge, sont inclus ainsi dans les mensualités les coûts liés à l’assurance, aux taxes, à l’entretien et à la révision.



« Grâce à une inscription sans frais et à une expérience utilisateur entièrement numérique, les clients pourront bénéficier d’un processus d’inscription simplifié, depuis le premier clic jusqu’à la livraison de leur véhicule, indique-t-on dans un communiqué. Une fois inscrits, les clients pourront sélectionner le modèle Hyundai de leur choix, un contrat d’abonnement de 6, 12, 18 ou 24 mois, et un forfait kilométrique. Ils pourront récupérer leur véhicule chez un concessionnaire Hyundai à la date et l’heure de leur choix. Pour chaque modèle, le délai de livraison est estimé à cinq à sept jours. Le vaste réseau de concessionnaires Hyundai assurera l’intégralité des opérations de service et de maintenance pendant toute la durée du contrat. Les clients qui le souhaitent pourront résilier leur abonnement avec un préavis d’un mois. »

Un service étendu aux pays européens

Hyundai assure qu’après ce premier lancement espagnol en février 2021, ce service sera prochainement étendu dans d’autres marchés européens. Selon Ulrich Mechau, vice-président des ventes de Hyundai Motor Europe, « avec le lancement de son service Mocean Subscription, Hyundai étend pour la première fois ses activités au marché européen de la MaaS (Mobility as a Service). Notre service est conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients. Nous sommes impatients de pouvoir cibler de nouveaux groupes de clients dans les mois à venir. »