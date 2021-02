Lors d’un point presse organisé à distance en juillet dernier, Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai, considérait que le réseau de distribution serait profitable en 2020. Malgré un second confinement en novembre, les distributeurs ont tenu le coup si l’on en croit les prévisions du constructeur coréen, qui table sur une rentabilité moyenne de

1,2 % en 2020.



Une rentabilité proche de 1,5 % pour les distributeurs exclusifs

Celle-ci se situe évidemment en retrait par rapport à 2019 (1,73 %) mais n’est pas très éloignée, en pourcentage comme en valeur, des résultats enregistrés entre 2016 et 2018 (autour de 1,25 %). Pour les sites exclusifs Hyundai, la rentabilité devrait avoisiner 1,5 % en 2020. « Dès le mois de mars dernier, tout notre travail avec le groupement des concessionnaires a consisté à maximiser les opportunités commerciales et financières pour que 2020 ne soit pas une année catastrophique pour notre réseau de distribution. Nous n’imaginions pas atterrir à ce niveau-là lors de la sortie du premier confinement et, compte tenu du contexte, je considère que le réseau Hyundai s’en tire plutôt très bien », juge Lionel French-Keogh.



La marge unitaire VN en hausse en 2020

Onze nouveaux points de vente en 2020

Au-delà des opérations marketing et commerciales mises en place, les distributeurs ont profité de. « Sur chaque voiture neuve vendue en 2020, nos concessionnaires ont gagné plus d’argent à l’unité qu’en 2019, c’est l’une des raisons qui explique cette rentabilité moyenne satisfaisante », souligne le directeur général. Autre explication, le chiffre d’affaires achat pièces et accessoires (tous canaux) de Hyundai Motor France l’an passé a égalé celui de 2019, qui avait atteint un niveau record. « Cela démontre notre capacité à conserver nos clients à l’après-vente, ce qui est aussi générateur de profits pour nos concessionnaires », note Lionel French-Keogh.

Enfin, les ventes aux loueurs de longue durée réalisées par le réseau dans le cadre de l'offre Hyundai Leasing, mise en place avec Arval en 2014, se sont établies à 1 200 unités en 2020 (contre 990 en 2019). Le réseau de la marque coréenne n’a déploré aucun dépôt de bilan l’an passé. Celui-ci s’est enrichi de 11 nouveaux points de vente*, ce qui porte à 196 le nombre de concessions en ce début d’exercice 2021.

*Valenciennes, Cambrai (groupe Mariscal), Le Puy-en-Velay (Gautier), Aurillac (Cournil), Roncq (Roger), Rosheim (Car Avenue), Provins (Riester), Gonesse (ABVV), Cahors (Peyrot), Montceau-les-Mines (Guillet), Muret (Sipa)