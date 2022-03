Hyundai va introduire un tout nouveau modèle dans sa gamme européenne et il sera mondialement révélé au mois de septembre prochain, lors du salon automobile de Francfort de 2019 en septembre.Jouant habilement du teasing avec une première photo minimaliste, Hyundai invite « ses clients à « voir plus grand » avec ce nouveau modèle qui offre un nouveau design, aussi bien intérieur qu’extérieur, ainsi qu’une nouvelle connectivité et des caractéristiques de sécurité qui feront de lui un leader dans sa catégorie ».Si on se fie à la feuille de route officielle du constructeur, ce modèle serait la i10. Toutefois, certaines voix évoquent la possibilité d’une présentation avancée de la i20, dont le renouvellement est programmé en 2020. Ainsi, le constructeur renouvellerait son entrée de gamme.Pour d’autres, il peut s’agir d’une véritable surprise, éventuellement un concept-car. Rappelons encore qu’au dernier salon automobile de New York, Hyundai a présenté le petit SUV Venue, positionné sous le Kona, et qui doit faire office de produit d’appel sur le marché américain. Selon les experts d’IHS Markit, en année pleine, il pourrait représenter 18 000 unités sur ce marché. Jusqu'à présent, son arrivée en Europe n’a pas été officiellement annoncée.