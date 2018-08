La France a beau ne plus être un marché de premier ordre pour les véhicules sportifs, Hyundai compte tout de même dévoiler son i30 N dotée d'un coffre à l'occasion du prochain Mondial, soit début octobre. Le responsable de la gamme de véhicules à hautes performances de Hyundai en a fait la confidence à Automotive News, tout en indiquant aussi qu'une telle production n'avait pas été envisagée à l'origine.Lancée fin 2017, l'i30 N est la première véritable sportive du constructeur coréen. Essentiellement développée et mise au point en Europe,Hyundai ne se décourage pas pour autant, sans doute grâce à l'appétence des marchés anglais et allemand pour ce genre d'engins. Outre la version à coffre de l'actuelle i30 N, la marque projetterait de lancer aussi un SUV et même une voiture hybride, voire 100 % électrique : "Lorsque l'on réfléchit à la gamme N au delà de 2021, je pense qu'on ne peut pas éviter l'électrification" a ainsi fait savoir le responsable de Hyundai à nos confrères.