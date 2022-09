Au sortir d’une année 2020 assez probante, conclue sur un gain de 0,3 point de part de marché et une baisse de 13 % des immatriculations (sur un marché à – 25,5 %), Hyundai entend appuyer sur l’accélérateur en 2021. En se basant sur un marché automobile Français à 1,8 million d’immatriculations en 2021, le constructeur coréen avance un objectif ambitieux de 2,4 % de pénétration (+ 0,3 point par rapport à 2020), soit un volume autour de 43 000 unités. Ce qui serait tout simplement son record. En 2014, la marque représentait 1 % du marché français, avec 17 165 voitures neuves immatriculées.

L’an passé, Hyundai a véritablement fait la différence à partir du mois de juin, profitant du plan de soutien du gouvernement qui a dopé les ventes de voitures électrifiées à une période où la marque disposait d’un stock abondant de modèles éligibles et disponibles. Les recettes seront sensiblement les mêmes en 2021 : nouveautés produits et technologiques et croissance sur le canal des sociétés. Le constructeur misera notamment sur son Tucson, arrivé en concession en novembre 2020 et qui a représenté 18% de ses ventes l’an passé.



Entre 14 000 et 15 000 Tucson en 2021

Une moyenne de 87g de CO 2 pour Hyundai en France en 2020

« Le marché étant reparti plus vite que ce que nous avions imaginé l’été dernier, nous nous sommes retrouvés en septembre et en octobre avec plus du tout de Tucson à commercialiser en France, révèle Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai France. La nouvelle version est arrivée avec plus de quinze jours de retard dans le réseau, juste pendant le second confinement. Mais le véhicule était disponible quand nous avons rouvert les portes des concessions et[le dernier record datait de juin 2019 avec 1 200 commandes]. Entre décembre 2020 et janvier 2021, nous allons enregistrer entre 3 500 et 4 000 commandes, sachant que nous ne proposons pas encore la motorisation hybride rechargeable qui arrivera au deuxième trimestre ».Hyundai se fixe pour objectif de représenter une part de 4 % du segment du Tucson, soit un volume compris entre 14 000 et 15 000 unités en 2021. Il table sur un(principalement en diesel avec les volumes à société) et 20 % en hybride rechargeable . Dans sa meilleure année, en France, le modèle avait représenté 10 000 unités (dont 97 % en diesel).

Le constructeur coréen poursuivra le renouvellement de son offre avec le lancement du modèle Bayon au deuxième trimestre 2021, un SUV urbain qui viendra se positionner entre l'I20 et le Kona. Présenté comme le « vaisseau amiral technologique » de la marque, le crossover Ioniq 5, 100 % électrique, arrivera dans les concessions fin juin.



L’offensive de Hyundai en 2021 se matérialisera donc principalement sur le segment des SUV avec une offre composée de six modèles (Bayon, Kona, Tucson, Ioniq 5, Santa Fe et Nexo) et une large palette de motorisations (hybridation légère, hybride « normale », PHEV, électrique et hydrogène avec Nexo). La marque entend atteindre un mix de vente de 80 % de voitures équipées de motorisations électrifiées (hybridation légère inclue), contre 58 % en 2020. Avec une telle proportion, la direction se montre plutôt sereine quant au respect de ses objectifs de CO 2 . « J’ai beaucoup moins de pression de la maison mère sur l’objectif CO 2 en 2021 que l’an dernier », affirme Lionel French Keogh. Sur l’exercice 2020, Hyundai France a affiché une moyenne de 87 grammes par km.



Un objectif de 10 000 livraisons à société en 2021

Grâce à l’arrivée prochaine de la version hybride rechargeable du Tucson, épaulé par le Kona, Hyundai entend poursuivre sa croissance sur le marché des sociétés. Le constructeur, qui a enregistré une progression de 40 % sur ce canal en 2020 (en incluant les ventes aux loueurs de longue durée et aux professions libérales), se fixe pour objectif de réaliser 25 % de ses livraisons sur ce segment en 2021, soit un volume d’environ 10 000 unités (contre 8 000 l’an passé). « Ce sera l’un des gros enjeux de cette année afin d’aller chercher les 2,4 % de part de marché que nous nous sommes fixés », conclut Lionel French Keogh.