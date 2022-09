Lancée en 2014 et filiale à 100 % du groupe Parts Holding Europe (Autodistribution), la plate-forme Idgarages.com a bouclé en septembre une levée de fonds de 8 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et de PHE. Cette levée de fonds, la première pour la société, est financée à part égale par les deux investisseurs. Elle doit permettre à la plate-forme d’accroître la notoriété (une première campagne radio sera lancée en 2022), de conforter sa « position de leader en France et Belgique », d’accélérer sa croissance commerciale ainsi que sa digitalisation. Depuis le premier confinement, le développement des outils digitaux a explosé chez les acteurs de la distribution et de la réparation automobile, et ce afin de coller aux usages et aux besoins des consommateurs.



« Au cours des derniers mois, nous avons relevé davantage de changements au niveau de la profession des garagistes que des consommateurs. Nous n’avons jamais signé autant de réparateurs qu’en 2021 ; nous observons un véritablement emballement de ces acteurs, qui cherchent à se digitaliser, soulève Jonathan Bloch, directeur général d’Idgarages.com. Aujourd’hui, au global, les rendez-vous réalisés en ligne représentent entre 5 et 6 % des entrées atelier d’un garage et cela progresse. Nous espérons que cette part augmentera autour de 20 % des opérations dans dix ans ».



Un planning digital pour gérer les rendez-vous

La société a déployé en septembre une nouvelle plate-forme, my.idgarages, destinée à optimiser la gestion de l’activité des ateliers. Celle-ci intègre notamment une fonctionnalité planning, qui agrège l’ensemble des rendez-vous pris par le garage, qu’ils proviennent d’Idgarages.com ou d’autres sites Internet. À l’image d’un Doctolib, la plate-forme permet d’améliorer la communication entre le client et le garage (envoi de SMS, d’email). « Nous sommes complémentaires et pas du tout concurrents des outils DMS, qui sont principalement utilisés pour gérer la facturation des garages, partie que nous n’avons pas vocation à couvrir », précise Jonathan Bloch.

Des devis calculés automatiquement

Le réparateur peut également exploiter l’interface digitale pour réaliser en quelques secondes un devis, selon ses propres conditions, et l’adresser aussitôt à son client. « Les utilisateurs de la plate-forme my.idgarages gardent le contrôle total sur les prix et leurs activités, souligne le comparateur. Chaque garage peut personnaliser son taux de main-d’œuvre, ses conditions commerciales, choisir ses équipementiers, ses remises et ses prestations. Les prix s’ajustent en temps réel en fonction du volume d’activité souhaité, des besoins du garagiste en termes de rendez-vous et de chiffre d’affaires ». La fixation du montant du devis repose également sur les données émanant de plusieurs « connecteurs », que sont AAA (identification du véhicule par plaque d’immatriculation), Golda (les prix équipementier) et Autodata (les temps barêmés constructeurs). Avec la plate-forme, la société entend accompagner les garages dans cette mutation digitale. « My.idgarages est un outil pensé pour et avec les garagistes. C’est une innovation qui les déchargera d’une grande partie de leurs tâches administratives. Ce temps libéré sera un temps qu’ils pourront consacrer à leurs clients, au développement de leurs activités et donc à la croissance de leur chiffre d’affaires », avance Jonathan Bloch.



Le profil des garages partenaires d’Idgarages.com

MRA sans panneau : 40 %

Centres-autos/fast-fitter : 20 %

RA1/RA2 : 5 %

Un abonnement qui gonfle

Ce développement s’accompagne d’une nouvelle tarification, puisque l’abonnement mensuel est passé de 15 € à 49 € HT en septembre (sans engagement de durée). « Depuis six ans, notre discours est de dire que nous sommes un apporteur de business. En 2021, nous allons au-delà de cette promesse en apportant un outil de digitalisation pour les garages. Certes, nous multiplions par trois le prix de l’abonnement mais cette offre n’en reste pas moins compétitive, puisqu’elle correspond même pas à une heure de main d'œuvre de niveau T1. Nous avons perdu 200 garages depuis l’introduction de cette offre il y a deux mois, ce que nous assumons, mais nous en avons conquis encore davantage pendant cette même période », rapporte Jonathan Bloch.

Deux rendez-vous par mois avec Idgarages.com

700 000 visiteurs par mois

700 000 visiteurs par mois 4 350 garages partenaires en France et en Belgique

7 000 rendez-vous par mois

800 000 euros de CA générés aux réparateurs

100 euros, le montant du panier moyen sur idgarages.com

La société revendique à ce jour 4 350 garages référencés sur sa vitrine digitale en France et en Belgique. Idgarages génère en moyenne deux rendez-vous par mois à ses partenaires, avec de grosses disparités entre les garages selon la zone géographique, la politique de tarification adoptée… Le comparateur avanceauprès des visiteurs qui ont réalisé un devis sur la plate-forme, un taux qui descend à 1 % sur l’ensemble des internautes qui se rendent sur le site Internet.