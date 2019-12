Le ministre de l'Economie a fait vibrer la corde patriotique, à l'occasion d'un discours prononcé à la "Journée de la filière automobile" le 2 décembre. Et corollaire de toute déclaration d'amour à la France, Bruno Le Maire n'a pas manqué de crier haro sur tous ceux qui ne jouent pas le jeu :

"Nous produisons et nous assemblons au Maroc, en Slovaquie, en Turquie pour réimporter en France à des fins commerciales. Je ne me satisfais pas d'un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France - la Clio et la 208 - ne sont plus produits en France. Ce modèle de développement est un échec" a t-il fait savoir.

L'échec serait selon le ministre "économique, car il a conduit à délocaliser notre production et à détruire des emplois" mais aussi "écologique, car il a conduit à l'augmentation des émissions de CO2".

Bruno Le Maire dit ne plus vouloir "de ce modèle" car "l'Etat a soutenu l'innovation et la demande sans jamais obtenir de contreparties sur la production en France."



Le discours de Bruno Le Maire intervient à point nommé. En cette fin 2019, la Renault Clio cinquième du nom est en phase de lancement, tout comme la Peugeot 208 deuxième du nom. Or, ces deux concurrentes ont connu un destin industriel identique : elles ne sont désormais plus du tout fabriquées en France à compter de ces dernières générations, même si Renault insiste sur le fait que l'usine de Flins (78) peut produire des Clio "si nécessaire".

Cette dernière est essentiellement assemblée en Turquie (Bursa) et dans une moindre mesure à Novo Mesto, en Slovénie.



Chez Peugeot, l'actuelle 208 est toujours produite en Slovaquie, comme sa devancière. Mais PSA vient à peine d'ouvrir une usine au Maroc (à Kenitra), un site industriel voué à servir l'Afrique dans un premier temps, mais aussi l'Europe dans un second. Kenitra a la particularité de fabriquer le premier niveau de finition de la 208, tandis que le dernier est réservé à la Slovaquie.



Bruno Le Maire a donc annoncé qu'un "expert automobile" du nom d'Hervé Guyot sera à la manoeuvre d'ici peu. Sa feuille de route ? "Evaluer dans les mois qui viennent avec les constructeurs les conditions pour maintenir et relocaliser l'activité en France d'une part et améliorer les relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants d'autre part" a expliqué le ministre, qui attend "les premières conclusions en début d'année prochaine."