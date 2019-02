Depuis le 1er janvier 2019, Laurent Rabier dirige les opérations d’Infiniti France & Benelux. Il occupait précédemment le poste de directeur du marketing d’Infiniti Europe du sud. Laurent Rabier remplace Michael Auliar, nommé Care director de Nissan pour l'Europe du nord.Le dirigeant a démarré sa carrière au marketing chez Mercedes France, puis a évolué au sein du service des ventes de la branche américaine Chrysler-Jeep-Dodge, avant d’intégrer successivement BMW Financial Services puis BMW Distribution, filiale parisienne du constructeur. Laurent Rabier a rejoint Infiniti en juin 2017 pour piloter l’activité marketing.Dans le cadre de ce changement, la marque a également fait évoluer sa structure sur la zone France et Benelux. Depuis le 1er février, Infiniti a ainsi rassemblé les départements communication et marketing. Jusqu’ici responsable des relations presse, David Paques dirige désormais les activités marketing & communications pour la France et le Benelux.