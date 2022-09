La Tesla Model 3 à + 25,95 %

Selon une étude réalisée par BestBrokers , le prix des voitures neuves a fortement augmenté au Royaume-Uni entre 2019 et 2022. La pandémie est une cause avancée, mais aussi l’inflation et la pénurie de semi-conducteurs.Parmi les dix voitures les plus vendues outre-Manche, c’est incontestablement la Vauxhall Corsa SE Edition, cousine de l’Opel Corsa (groupe Stellantis),Son prix est en effet passé de 9 008 livres sterling en 2019 à 13 704 livres en 2022, soit une augmentation de 52,13 %.À LIRE. Vente de fonds de commerce auto. Un prix moyen en forte hausse en 2021 Mis à part la Mini Electric (4position), dont le prix a progressé de 3,75 % en trois ans pour atteindre 25 350 livres, et le Kia Niro Hybrid (7position), dont le montant s’est apprécié de 4,26 % pour s’afficher à 20 712 livres, tous les autres modèles du top 10 ont subi des augmentations tarifaires bien supérieures, comprises entre + 14 % et + 26 %. Derrière la Vauxhall Corsa SE, les deux autres voitures les plus vendues au Royaume-Uni, à savoir les Ford Puma et Nissan Qashqai, ont ainsi subi une inflation de respectivement 15,75 % et 20,48 %. Maisderrière la Corsa, avec une envolée de 25,95 % à 48 490 livres sterling.Alan Goldberg, analyste de marché chez BestBrokers, justifie ces augmentations plus importantes qu’aux États-Unis par « un certain nombre de facteurs, notamment la flambée de l'inflation due aux problèmes d'approvisionnement énergétique, à la pénurie de puces et au conflit en Ukraine ».