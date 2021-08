Poursuivre la croissance auprès des acteurs du marché de l'occasion

Partenariat avec Europcar Mobility Group

La société française Tchek , spécialisée dans l’inspection de voitures par intelligence artificielle, a annoncé le 26 janvier 2021 une levée de fonds de 3 millions d’euros. Ce tour de table est mené par Demeter, acteur européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique, aux côtés de Région Sud Investissement, conseillé par Turenne groupe, et d’acteurs bancaires. Tchek a développé« grâce à la reconstruction 3D, à la capture photos et à l'analyse rapide des nouvelles réparations à effectuer par intelligence artificielle ».« Grâce à l’entrée au capital de Demeter et de Région Sud Investissement, nous renforçons les moyens donnés à Tchek pour atteindre l’objectif que je me suis toujours fixé : être un acteur prépondérant du développement des nouvelles mobilités » commente Anton Fert, CEO et cofondateur de l'entreprise. Qui poursuit : « Tchek a récemment été adopté par une quinzaine d’acteurs internationaux. Cette levée de fonds apparaît comme une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement et à stimuler la croissance de nombreuses industries mondiales clés dans les années à venir. »Ce tour d’investissement permettra notamment à la société de renforcer ses équipes en recherche et développement et de poursuivre sa croissance auprèsÀ LIRE. Le scanner Tchek s'exporte à l'Europe « La récente pandémie a renforcé le besoin de digitalisation et d’automatisation de la prise de photo à la gestion de sinistres, par scan et par smartphone, selon les modules d’accompagnement choisis », indique Tchek. La jeune pousse a par ailleurs lancéen déployant ses portiques d’inspection des véhicules auprès de concessionnaires et de carrossiers en Allemagne et au Benelux.En décembre dernier, la société a signé un partenariat avec Europcar Mobility Group , qui a choisi la solution Tchek Scan pour « accompagner la digitalisation et l’automatisation des inspections “ check-in check-out ” des offres de location traditionnelles ».