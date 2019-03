Morgan est et demeure un constructeur familial, mais la majeure partie du capital de l'entreprise est désormais détenu par la société Investindustrial,Investindustrial et Morgan ont fait savoir, via un communiqué commun, que décision avait été récemment prise de s'ouvrir à un partenaire financier. Ceci afin "d'accélérer le développement de nouveaux produits", mais aussi "d'augmenter la distribution globale" des véhicules. Les clients devraient en outre devenir l'objet de toutes les attentions, via des "évènements uniques" selon les termes des deux entreprises.Investindustrial n'a pas souhaité divulguer les détails de l'opération financière, celle-ci devrait être bouclée en avril prochain, selon l'entreprise. Tout juste est-il précisé queCet prise de participation intervient alors que Morgan se porte fort bien d'un point de vue financier : 33,8 M£ de chiffre d'affaires en 2018, pour un bénéfice net de 3,2 M£ avec 700 véhicules neufs vendus de par le monde., un chiffre en légère augmentation par rapport à 2017. La meilleure année de Morgan en France à ce jour demeure 2011 : 121 roadsters d'aluminium et de bois avaient été vendus.