Alors que son directeur général, Michael Hajesch, estimait dans une interview accordée à Automotive News que le réseau Ionity créé par plusieurs constructeurs allemands ne serait sans doute pas rentable avant 8 ou 10 ans, l’heure est donc au développement.

En effet, cette coentreprise européenne de recharge de véhicules électriques initiée par BMW, Ford, Daimler et Volkswagen en incluant pour ce dernier Audi et Porsche, prévoit d’installer 400 stations de chargement d’ici à la fin 2020 en Europe, chacune disposant de six emplacements et pourrait même augmenter ce chiffre d’ici là. Ces bornes seront judicieusement réparties sur les grands axes routiers européens en partenariat avec des opérateurs de stations-services. Environ 80 pourraient fleurir en France.



Ce consortium Ionity a déposé à ce jour 63 bornes de recharge ultra rapide en Allemagne et 52 sont à la production. Mais, selon le directeur général, « il y a beaucoup de dynamisme, l'activité sera intense. Les plans d'expansion sont en cours de préparation ». Il fait notamment aussi allusion à l’installation de stations sur des axes très fréquentés menant vers de grandes villes, là où la demande est finalement la plus forte et où la concurrence y est accrue. Pour rappel, Shell a par exemple racheté le réseau de bornes pour véhicules électriques nommé NewMotion en 2017, le plaçant parmi les leaders du secteur. Et, Engie a acquis la même année le néerlandais EVBox, l'un des plus importants fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques au monde. Les constructeurs, énergéticiens ou pétroliers font bien d'anticiper les demandes de chargeur car l'Agence internationale de l'énergie estime que le nombre de voitures électriques sur les routes passera à 125 millions d'ici 2030.