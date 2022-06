[Article mis à jour le 17 juin 2022]

Dans la foulée de sa nomination au poste de directeur général du Groupement des concessionnaires d'automobiles Peugeot (GCAP), Jacques-Édouard Daubresse occupe également depuis le 13 juin le poste de directeur général délégué du Groupement des concessionnaires Citroën & DS (GCC & DS). L’ancien directeur de la marque DS Automobile France a pour mission principale de développer les synergies entre les différents groupements des concessionnaires du groupe Stellantis, en attendant(GCAP, GCC & DS, GNCO, GDFCA).



Le 1er juin 2022, DS Automobiles a annoncé l’arrivée de son nouveau directeur général de la marque en France, en la personne de Joël Verany. Aussitôt, une autre note faisait part de la nomination de son prédécesseur à ce poste, Jacques-Edouard Daubresse, à la tête de la direction générale du Groupement des concessionnaires d’automobiles Peugeot (GCAP). Il reprend également la direction de la Centrale d’achats du réseau de la marque au lion du groupe Stellantis, Unicap.

Amplifier les synergies entre les différents groupements de Stellantis

Selon François Mary, président des deux entités, « les groupements de concessionnaires sont depuis des dizaines d'années des partenaires essentiels du constructeur. Devant les multiples défis qui attendent les réseaux de distribution, il nous est apparu nécessaire de continuer à structurer et professionnaliser le travail que nous menons avec notre groupement, le GCAP, et notre Centrale d’achats, Unicap, au travers du recrutement à compter de ce jour de Jacques-Edouard, dont les compétences professionnelles et les valeurs personnelles ont déjà pu être appréciées par nos collègues. [Il] va nous aider à franchir une nouvelle étape dans la professionnalisation de nos activités actuelles et de celles que nous souhaitons développer ». Au travers de groupes de travail sur les pièces de rechange, l’après-vente, le véhicule d’occasion, les futurs contrats de distribution, etc, sa mission sera d’amplifier les synergies entre les différents groupements des marques du groupe Stellantis, celles déjà entamées avec le GCC & DS, le GNCO et le GDFCA.



Diplômé d’un DESS de l’université de Paris et d’un MBA de l’IAE de Paris, Jacques-Edouard Daubresse a fait le principal de sa carrière au sein de PSA, lequel y est entré en 2004. Il a notamment exercé au poste de directeur administratif et financier aux Pays-Bas et en Pologne, directeur des opérations pour ensuite prendre la responsabilité du projet de création des plate-formes Distrigo pour PSA Retail en Europe. En 2017, il a été promu directeur des pièces et services pour l’ensemble des marques du groupe PSA en France. Et depuis 2020, Jacques-Edouard Daubresse était à la tête de la marque DS Automobiles France.