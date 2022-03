Dans le cadre de la consolidation de ses positions dans le secteur des technologies connectées au sein du Vieux Continent, Jaguar Land Rover s’allie à Ubigi, service de Transatel, cinquième opérateur de télécommunication mondial, afin de développer sa dernière carte SIM intelligente. Cette technologie permettra ainsi à l’utilisateur de bénéficier du Wi-fi à bord du véhicule, ainsi que d’un service d’infotainment.Parmi les autres avantages accordés par le constructeur à ses clients, Jaguar Land Rover les créditera d'un forfait prépayé de données d’une durée de 3 ans.Enfin, les usagers pourront gérer leur compte Ubigi en toute fluidité, via une application accessible depuis n'importe quel appareil. Cette application multilingue permettra de gérer son compte client, d’enregistrer ses données et d'effectuer le paiement des options choisies. Elle avait été présentée sur le dernier Mondial de l’Auto de Paris.« Après un lancement réussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, nous nous réjouissons que le groupe Jaguar Land Rover nous ait demandé d'étendre ce service à six pays de plus (Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et France). Nous sommes impatients de pouvoir déployer l'expérience Ubigi avec Jaguar et Land Rover dans encore davantage de pays », se félicite, président du directoire de Transatel.