Dans les offres proposées aux flottes d’entreprise, le mix thermique/électrique est plutôt tendance actuellement. Les loueurs comme Arval en sont friands (à lire L'électrique, les flottes, ça les branche ?). Jaguar Land Rover a décidé, lui aussi, d’étoffer son service Fleet&Business Leasing en activant l’offre "Jaguar Switch" pour ses clients entreprises locataires de Jaguar I-Pace (véhicule 100% électrique). Il s’agit d’un crédit mobilité qui leur permettra de profiter d’un véhicule thermique Jaguar ou Land Rover pendant 60 jours par an, renouvelable tous les ans à date d’anniversaire du contrat de location. Le souscripteur jonglera alors entre une motorisation au quotidien et une motorisation à essence ou diesel lors des déplacements plus longs, vacances ou week-ends.

« Il s’agit ici d’une offre qualitative que nous proposons à nos clients. Bien qu’avec ses 470 kilomètres d’autonomie permettant de longs trajets sans recharge nous souhaitons proposer aux entreprises une réelle alternative thermique en cas de besoin et leur permettre de profiter en toute sérénité de notre premier SUV 100% électrique », souligne Marc Schlumberger, directeur des ventes corporate.

L’offre fonctionne en forfait de 60 jours mais les kilomètres sont illimités. Le choix des locataires se portera sur une Jaguar F-Pace, E-Pace ou F-Type ou pour un Land Rover Range Rover Sport, Discovery, Discovery Sport et Range Rover Evoque, en fonction des disponibilités. Le client n’aura qu’à réserver ces modèles via un service téléphonique, lesquels seront livrés et restitués sans surcoût comprenant assurance et assistance.