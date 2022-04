Les groupes de distribution se structurent et accélèrent le déploiement de solutions pour accompagner les besoins en recharge des possesseurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Si plusieurs opérateurs (Sipa, Vulcain, Jean Lain, Suma…) ont opté pour la marque Wellborne, développée par Edouard Coquillat (Central Autos), le groupe Jallu-Berthier a choisi de s’associer à la société Qovoltis. Les deux acteurs ont annoncé la signature d’un partenariat pour proposer aux clients des concessions « une solution de recharge intégrée et connectée ». Celle-ci est commercialisée par les équipes commerciales du groupe en même temps que le véhicule électrique ou hybride rechargeable. La société Qovoltis prend ensuite le relais pour installer les bornes (murale ou sur pied) chez les clients avant la livraison de leur véhicule. À terme, les deux acteurs prévoient d’atteindre un rythme de 100 installations de bornes par mois.



Pilotage de la borne à distance

La solution de recharge Qovoltis comprend une application mobile disponible gratuitement permettant de piloter la recharge à distance et en temps réel. L’utilisateur peut sélectionner trois critères : son heure de départ prévisionnel, le nombre de kWh dont il a besoin au moment de son départ et son mode de recharge (rapide ou optimisé). « Avec le mode de recharge « optimisé », la borne évalue le meilleur moment pour réaliser la recharge en fonction des plages horaires creuses/pleines, et ce afin de faire bénéficier l’utilisateur du meilleur tarif d’électricité », précise la société française. Celle-ci avance un prix de base d’une installation complète avec une borne murale monophasée de 1 695 € TTC (80 % des bornes installées sont murales et 70 % des installations sont monophasées).



Lauréat 2021 du Grand Prix Automobile Club de France, Qovoltis intervient principalement à ce jour auprès des entreprises et entend à travers ce partenariat renforcer sa position sur le marché des maisons individuelles. La société revendique plus de 500 points de recharge installés en France fin 2021 et annonce 10 000 nouvelles bornes par an d'ici 2025.



