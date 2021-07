Âgé de 55 ans, Jan Löning est le nouveau directeur général d’Oscaro, le spécialiste de la vente de pièces en ligne, propriété de Parts Holding Europe (PHE) depuis novembre 2018 . Diplômé de HEC, il possède la double nationalité française et allemande. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman puis a rejoint le groupe Kering (ex PPR) dans lequel il a développé la start-up MobilePlanet à Los Angeles, avant de devenir président de Fnac.com. Il a ensuite occupé le poste de président d’Avis Budget Group France et, plus récemment, celui de directeur général d’Europcar en Allemagne.En rejoignant Oscaro, propriété de Parts Holding Europe depuis novembre 2018, Jan Löning « mettra sa connaissance du commerce en ligne et de la stratégie digitale, ainsi que son expérience internationale au service du développement de l’entreprise ».